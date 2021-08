Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la oposición teme a la consulta de revocación de mandato porque ese ejercicio fortalecerá al jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el Presidente lamentó que la eventual aprobación de la ley reglamentaria para ese proceso se dé hasta el siguiente periodo ordinario, el cual inicia en septiembre.

“Temen que si se hace la consulta la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer, porque, en efecto, el pueblo es el que manda, el que decide, y si el pueblo respalda da fortaleza moral y política al gobernante sobre todo si se está enfrentando a intereses creados muy poderosos”.

López Obrador agradeció al pueblo por su confianza y arremetió contra legisladores a los que calificó como salinistas.

“Ayer se unieron todos en contra. Faltó un voto porque para convocar a periodo extraordinario se requiere mayoría calificada.

“Esos 13 que votaron en contra, puro salinista, finísimas personas del antiguo régimen; entonces, faltó uno. Ahora hay que esperar a la nueva legislatura, a partir del 1 de septiembre”.

Insistió en que fueron “salinistas” los que bloquearon la discusión de la ley de revocación de mandato, para que fuera discutida en un periodo extraordinario.

“Ayer otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Miguel Ángel Osorio Chong, Josefina Vázquez Mota… La gente de Salinas de Gortari que todavía sigue mandando se opuso a que haya un periodo extraordinario para la ley de revocación de mandato.

“Es el mundo al revés”, expresó ante la prensa.

Señaló que sus adversarios se contradicen.

“Primero estos mismos plantean que yo me vaya, sobre todo empujaron fuertísimo, con una manera tendenciosa que actuaron los medios de comunicación, pero como no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza, no consideraron conveniente hacer la pregunta si me quedo o me voy”. (Fabiola Martínez y Laura Poy/La Jornada).