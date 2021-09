Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El que entró a una etapa de mayor dinamismo en su promoción para ser candidato de Morena a la gubernatura es el senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Así se nota en los espectaculares que se colocaron en los municipios de Reynosa y Río Bravo y que seguramente habrá de hacerse lo propio en otras localidades tamaulipecas.

Igual se promueve a través de videos que circulan en redes sociales, mismos que giran en torno a su actividad legislativa; lo que significa su tierra; el recuerdo de las enseñanzas de su padre y su madre, al igual que su vocación y convicción. “Trabajo honesto por Tamaulipas”, dice una voz femenina en off, al rematar uno de sus productos de difusión audiovisual.

Lo que soporta esta promoción es lo de su informe legislativo, aunque se sabe que la mira la tiene puesta el Doctor en el 2022.

VILLARREAL GUERRA es un personaje que proyecta seriedad y respeto pero que, a decir de sus malquerientes, le falta pasión para destacar en los asuntos del poder.

De hecho hay quienes señalan que el representante popular es más bien “tibio” en su manera de actuar y que por ello rehúye la polémica y le saca la vuelta a temas que pueden derivar en la confrontación.

Entre lo que más se critica al senador es que cuida de no “chocar” con el gobierno de la entidad, principalmente con el jefe del ejecutivo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pese a que, en su momento, éste le tupió duró y macizo a la administración federal que lidera el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Hablan de que AMÉRICO no lo quiso entrar al asunto del desafuero de mandatario estatal.

Incluso, los que enjuician al senador consideran que no es descabellado que GARCÍA CABEZA DE VACA lo tenga en su lista de favoritos para el relevo al morenista, si sus compañeros del PAN no levantan.

La verdad es que VILLARREAL GUERRA tuvo la oportunidad de moverse en grandes ligas al sumarse al proyecto de LÓPEZ OBRADOR y alcanzar el espacio que ahora detenta en la Cámara alta.

Ello no significa que el legislador tenga un pasado al margen de la política. Más bien lo que se subraya es que a partir de su candidatura y triunfo en la competencia electoral se abrió la posibilidad de aspirar a convertirse en el gobernador del estado.

Y por supuesto que es uno de tantos beneficiarios del arrastre popular de LÓPEZ OBRADOR pero también debe reconocerse que, para llegar al Senado, hizo una campaña efectiva cercana, y de propuestas.

Mucho le ayudó para estar en el lugar que ocupa ser un profesional de la medicina y, sin duda, el respeto y cariño que los tamaulipecos le guardan al ex gobernador, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA (Q.E.P.D.) y a Doña BEATRIZ ANAYA DE VILLAREAL GUERRA (Q.E.P.D).

A estas alturas es evidente que el senador entendió que debe meterle mayor actitud para estar en el ánimo de los ciudadanos y que no requiere de abrir un frente en contra de la administración estatal porque eso puede no ser tan redituable.

De modo que si el carácter y la personalidad de VILLARREAL ANAYA no les llena el ojo a ciertos morenistas y simpatizantes de dicho partido o a libre pensadores y analistas, es más bien problema de ellos.

Lo decimos ya que, en la antesala de inicio del año electoral, AMÉRICO no va a convertirse en lo que no es.

Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Que a partir de lo que le distingue, explota una narrativa que se encuentra lejos de los encontronazos y pegada a la ponderación de Tamaulipas, sus recursos y, por supuesto, sus habitantes, sin sustraerse de la marca: entiéndase Morena y la Cuarta Transformación (4T) que anima el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Lo que hace el prospecto a candidato no es para “evitar la fatiga” sino en congruencia con su manera de ser y actuar.

Hasta ahora no se sabe que AMÉRICO desentone con los principios del morenismo de “no robar; no mentir y no traicionar”.

A lo anterior habrá que añadirle que el tamaulipeco tiene buen cartel con LÓPEZ OBRADOR y que el dirigente de su partido, MARIO DELGADO CARRILLO, no hace mucho lo destapó durante un evento realizado en Sinaloa, en donde VILLARREAL ANAYA estuvo en calidad de delegado.

De manera que no es fortuito que el senador aparezca arriba en el común de las encuestas, las cuales empiezan a manejarse y están enfocadas en los comicios que se avecinan.

Claro que todavía falta trecho por recorrer… Y en ese inter el grupo cercano al legislador puede ajustar su estrategia y ampliar los contactos.

No sería ocioso que los que le manejan la comunicación dejen de ser “selectivos” y tampoco que el prospecto a la gubernatura tenga la deferencia de atender los mensajes que le llegan a su móvil.

AL CIERRE

La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ LEAL, dio a conocer en rueda de prensa, que se encuentran listos para el inicio de lo que será el proceso de entrega-recepción.

Buena señal es la que se manda en el sentido de que el cambio de estafeta se dará en la sana normalidad.

Entre el equipo de transición nombrado por GÓMEZ LEAL están CESAR SAAVEDRA, ÁNGEL GALVÁN, GUSTAVO RIVERA, ARTURO VELA y otros.

Cabe apuntar que, el presidente electo de Victoria, EDUARDO GATTAS BÁEZ avanza en la conformación de su equipo para tomar las riendas del gobierno local, el uno de octubre.