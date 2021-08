Por Agencias

Ciudad de México.- El incremento de los homicidios y acciones violentas en el estado de Guanajuato es preocupante, y obedece a la alianza política que los gobiernos del PAN establecieron con la delincuencia organizada para ganar las elecciones siempre, expuso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No vamos a caer en ninguna polémica (sobre el abasto de agua que exige el gobernador de ese estado, Diego Sinhue, desde la presa El Zapotillo), lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, es mucho, y que no está actuando bien el gobierno. Hay mucha inseguridad y siguen los crímenes.

“Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado, porque -las autoridades- hicieron alianza con la delincuencia, para ganar siempre”.

El tabasqueño recordó, para documentar su denuncia, que en la elección de 2006 le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos, “de donde, eso abajo, de la delincuencia”.

Así, el Ejecutivo federal expuso que le preocupa la inseguridad y la violencia en la entidad, y respetuoso de la soberanía de Guanajuato, porque eso es lo que se debe atender en beneficio de la población. Recordó que al incremento de las acciones de los delincuentes se suma la estadía de muchos años del fiscal estatal (Carlos Zamarripa), y no hay resultados.

Así, con las últimas cifras de acciones violentas en el país -del viernes, sábado y domingo-, el estado de Guanajuato arrojó 32 homicidios, cifra que representa el 15 por ciento del total en el país, durante el mismo periodo.

En su conferencia de prensa, antes de responder preguntas, extendió su brazo y mostró su libro A la Mitad del Camino: “miren ya salió A la Mitad del Camino; aquí está mi pensamiento y la acción que está llevando a cabo el gobierno.

“Lo recomiendo, en especial a mis adversarios para que conozcan mi pensamiento y lo que estamos llevando a cabo. Es el pensamiento y acción. Les aseguro que no se van aburrir no van a bostezar, aun cuando no estamos de acuerdo. No podemos tener un pensamiento único”.

López Obrador también felicitó a los atletas paraolímpicos que representan al país en Tokio. “Son orgullo nacional, porque están obteniendo muchas medallas. Son nueve medallas, tres de oro, una de plata y 5 de bronce. Cuando regresen nos vamos a reunir con ellos y con los que nos representaron en las pasadas olimpiadas, y a todos con sus entrenadores, a todos los vamos hacer un reconocimiento”. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez/La Jornada).