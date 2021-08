Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora sí que no dejaron títere con cabeza, como dice el adagio. El INE agarró parejo en las multas a partidos y candidatos independientes.

Todos recibieron sanciones económicas. Lo malo es que, fuera de los libres, los demás pagarán con dinero del erario.

Le dimos una “vueltecita” a la resolución y mire que hay situaciones que, si no fueran cómicas serían trágicas, como esa de que al independiente Marggid Rodríguez Avendaño, se le “olvidó” reportar al Instituto 24 mil pesos que pagó a sus representantes de casilla.

O bien esa de Morena cuyo abanderado omitió informar de gastos por concepto de un ring de lucha libre, seis luchadores, salón de eventos, 100 sillas, 10 mesas, el perifoneo por las calles y las respectivas mantas de promoción, todo por la suma de 35 mil del águila.

Del mismo partido, según los sabuesos de Don Lorenzo Córdova, hay quien tomó más de 88 mil varos de la chequera oficial sin que se sepa el destino. Como quien dice, fue un “agarrón”.

Total que es una millonada de pesos que, según la Ley, deben ir al Instituto Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología para apoyar a estudiantes destacados. Se los deposita el IETAM.

Sin embargo, se sabe que la lanita lleva otros destinos como las universidades tecnológicas, esas que ya tienen almanaque en la Auditoría Superior del Estado por ser “clientes” en actos de corrupción.

Es una pena que, la lana que se les deja de pagar a los líderes partidistas, que las gastan en cuestiones no relacionadas, no se salven de terminar en cosas superfluas y hasta en ingresar en chequeras particulares. El destino es incierto.

Por cierto, les fue bien a los partidos que contrataron grupos musicales y no informaron a la gerencia del árbitro. Gastaron millones pero les descubrieron pesos.

El PAN por ejemplo, omitió reportar casi los 400 mil pesillos lo cual le mereció multa que pagará con dinero público que le llega del Gobierno del Estado.

De morena son 20 mil que se pagaron por artistas, alimentos y un automóvil utilizado.

Igual, otro aspirante de cuyo nombre no nos acordamos fue omiso por equipo de transporte, perifoneo, equipo de sonido, artistas, sillas, mesas, inmueble del evento, pantalla y alimentos por 130 mil. Paquete de diversión completo.

Un libre, Carlos Alberto Guerrero García, de Río Bravo, le hizo al “monje” con la renta de un automóvil, pago de grupo musical, baños móviles, carpa, mantas y hasta el fotógrafo que cubrió el evento, por una cantidad de 95 mil pesos.

En campaña todo tiene un valor, aunque el que haga la chamba no cobre por ser compadre del candidato, o porque el vehículo utilizado es de su propiedad.

Mónica Margot de León Sánchez, independiente de Victoria, mejor conocida como La Payasita, le quedó a deber su buena lana al IETAM por omisiones, como esa de los comprobantes fiscales de donaciones en especie. Deberá sacar de su bolsa alrededor de 150 mil, que no puede liquidar con dinero público.

Ya habrá tiempo de analizar con más detenimiento el tema. Los descuentos al subsidio vienen principalmente por no reportar previamente eventos organizados, o no informar si se cancelaron.

Por tales conceptos, la lista de “precios” del Instituto es de 179.24 pesos por actividad no reportada. Peor estaríamos si la autoridad no fuera estricta.

Y como ya decíamos en la última colaboración, la consulta sobre el juicio a los ex Presidentes no tuvo los resultados esperados. Un aproximado al 8 por ciento de la votación no es vinculante a que se cumpla el objetivo. Las razones son muy variadas.

Para Morena, de todas maneras fue un éxito al votar por el Sí alrededor del 98 por ciento. Era de esperarse al ser los únicos promotores del voto. Los demás partidos durmieron el sueño de los justos.

Que en el futuro, como se propone, las consultas sean concurrentes con las elecciones para cargos de elección. Así, el ciudadano aprovecha el viaje a las urnas y cumple con los dos ejercicios cívicos.

Este lunes en ciudad Victoria el senador Américo Villareal Anaya, con asistencia de su colega José Narro Céspedes, presidieron una reunión para tratar temas del campo y agricultura, eventos que desde hace años no se organizaban.

Como sabemos, Narro es originario de El Mante, tiene residencia en Zacatecas y hay quienes lo hacen precandidato al gobierno de Tamaulipas, algo que no podría ser posible pues ya hizo su vida en el centro del país, donde ha sido diputado local y federal por dos ocasiones cada una.

Hablando con la Ley en la mano, si la juega Narro, tendría más posibilidades de obtener su registro como candidato que Alejandro Rojas Díaz Durán, quien recorre los 43 municipios en busca de posicionamiento. Solo que su acta de nacimiento no es de Tamaulipas.

Su precampaña más bien está encaminada a establecer una cabeza de playa para el 2024, cuando su amigo Ricardo Monreal juegue por “la grande” y podría no ser Morena.

Los pronósticos no son buenos. La 4T se dividirá.