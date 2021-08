Por Agencias

Brasilia.- El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró este viernes los pedidos para que cese su disputa con el Tribunal Supremo y se refirió a uno de sus jueces como «hijo de puta», cuando sube la tensión por sus reclamos infundados de que el sistema de votación del país es vulnerable al fraude.

En un encuentro con partidarios en el sur de Brasil, insultó a Luis Roberto Barroso, el máximo magistrado de la corte suprema y que también dirige el Tribunal Supremo Electoral.

El agravio se vio en una transmisión en vivo compartida en la cuenta de Facebook de Bolsonaro, pero que luego fue eliminada. Aun así, copias del vídeo se seguían compartiendo en redes sociales.

Bolsonaro ha arremetido durante semanas contra las urnas electrónicas que se usan en Brasil y ha impulsado la adopción de recibos impresos que puedan ser contados si se impugna algún resultado electoral.

Los críticos dicen que Bolsonaro, al igual que el ex presidente estadunidense Donald Trump, está sembrando dudas en caso de que pierda las elecciones presidenciales del próximo año. El mandatario ha amenazado con no aceptar el resultado si no se cambia el sistema.

Con su popularidad cayendo por su manejo de la crisis del Covid-19, las encuestas de opinión muestran que Bolsonaro está abajo del ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente que se presentará. (Reuters).