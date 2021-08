Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso de la destitución del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez para designar a Reyes Rodríguez Mondragón es una muestra de la crisis que atraviesan los órganos electorales en el país y la necesidad de reformarlos.

Dijo que existe una situación de crisis y descomposición en el Tribunal y comentó que ya es tiempo de que las cosas cambien y que deberían renunciar todos los magistrados del TEPJF “por dignidad y respeto” a los ciudadanos porque no pueden mantener esa conducta “completamente inmoral”, indicó.

“Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de los jueces, magistrados electorales, del organismo que es la última instancia cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México”, señaló el mandatario.

Enseguida pidió que exhibieran en pantalla un tuit del nuevo presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez del pasado 5 de octubre de 2020 donde dijo textual: “Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”.

Al respecto, el presidente López Obrador expresó:

“Fíjense y ahora presidente del Tribunal Electoral, es degradante. Lo comento porque sí hay una crisis en esta institución y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos en estos cambios como lo hacían los presidentes anteriores cuando el INE, el Tribunal, el Poder Judicial y la Fiscalía estaban subordinados”, sentenció.

Luego, reprochó el hecho de que sus oponentes califiquen como dictadura al gobierno federal, argumentando que nunca en la historia reciente “había habido tanta libertad, nunca”.

El titular del ejecutivo federal dijo que el caso del TEPJF ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en ese organismo y del porqué de la reforma que ha planteado para renovar los organismos electorales en el país.

“Pero esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia”, señaló el mandatario y recordó el caso del retiro de la candidatura a los ex candidatos de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien impuso a su hija Evelyn Salgado y de Michoacán, Raúl Morón. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).