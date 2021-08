Francisco Cuéllar Cardona

En noviembre del 2020, cuando el Comité Nacional del PAN preguntó a sus consejeros en qué estados se quería ir en coalición, solo Tamaulipas y Querétaro levantaron la mano para decir que no, que ellos iban solos. Había una seguridad y una confianza absoluta de ganar. Hubo desprecio hacia el PRI, a su historia y a sus dirigentes.

Ahora, tras la estrepitosa derrota del 6 de junio, los reproches y lamentaciones sobran dentro del panismo tamaulipeco, «si hubiéramos ido aliados en Nuevo Laredo, Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria, Altamira…habríamos ganado», pero los hubiera no existen. La corrección del error se quiere hacer ahora, y se busca por todos lados y formas que la alianza PAN-PRI-PRD, prospere para el 2022. Se nota hasta una desesperación por lograrla.

Pero la realidad y las cosas son diferentes esta vez. En el 2021, lo que estaba en juego el 6 de julio, facilitaba o complicaba el futuro para todos, y el PAN se equivocó y tendrá que ponderar y sujetarse ahora a los intereses nacionales.

Todas las candidaturas a la gubernatura, de todos los partidos, se van a decidir en la Ciudad de México, no en Tamaulipas. Y aunque Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se tomen la foto y declaren que mantendrán la alianza o bloque opositor para el 2022, ellos mismos saben que lo dicen de los dientes para fuera; sus intereses esta vez, son otros y no los que se jugaban en la elección del 2021.

Alejandro Moreno, ya fue a Palacio Nacional a pedir línea sobre la alianza; Manuel Velazco, uno de los líderes del Partido Verde, también hizo lo propio; Marko Cortés ya no tiene la fuerza y el respaldo de los gobernadores y hoy le va a apostar a lo que digan las corrientes y grupos del panismo que trabajan para el 2024; Jesús Zambrano, por su parte, simplemente va para donde el sonido del metal se escuche más fuerte.

Queda claro entonces que la definición de candidaturas y alianzas para el 2022 en Tamaulipas, se van a decidir como en los viejos tiempos, en el centro del poder que es la Ciudad de México, y todo lo que se haga y se diga en el territorio local, sale sobrando. Por tanto, el anuncio del «Cachorro» Cantú tras reunirse con Roberto González Barba, es escaramuza mediática que no influye en nada y si por el contrario desmoraliza, sobre todo cuando el líder priista Edgardo Melhem, los desmoraliza y le hace ver que «las alianzas se deciden en la Ciudad de México».

Entonces como dice el clásico: «no se hagan bolas», el futuro de Tamaulipas está en Palacio Nacional, incluso, la suerte y el futuro del gobernador García Cabeza de Vaca.

La alianza que sí podría ser posible en Tamaulipas, incluso Alejandro Moreno (PRI) y el mismo Manuel Velazco (PVE) han externado hacia su equipo, es con Morena, «si no es formal, sería de facto», aseguran. El Primor parece más factible que el Prian, ya lo veremos.

Talachazos

AMERICO CON SHEINBAUM.- Del encuentro que el senador Américo Villarreal Anaya tuvo con la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum este miércoles pueden desprenderse muchos mensajes.

Claudia es la favorita del Presidente para el 2024 y casi todo el gabinete ha empezado a fortalecerla y arroparla. El senador tamaulipeco lo sabe y no extraña que su encuentro se haya enmarcado en ese contexto futurista; aunque vale decirlo, la jefa de gobierno ve con muy buenos ojos el proyecto de Américo por Tamaulipas que no dudaría en apoyarlo e impulsarlo como lo hacen otros importantes hombres del gabinete de la Cuarta Transformación.

Sin duda que este encuentro va a desatar muchos comentarios en el Estado en donde los demás aspirantes andan a matacaballo sumando y conquistando seguidores.