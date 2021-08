Por Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con tal de mostrar cantidad o quizá para expiar culpas o “taparle el ojo al macho”, los diputados locales acaban de darle para adelante, al menos en la Comisión Permanente”, a una Reforma a la Ley de Educación, disque para fomentar una cultura tributaria que permita tener mayor conciencia de la necesidad de pagar impuestos.

De lo que se trata, a juicio de los sesudos legisladores, es de que los niños y niñas tengan conocimientos de sus obligaciones tributarias para que, al ser ciudadanos, no evadan al fisco.

Visto de manera amplia y hasta con cierta “ternura” tendríamos que acepar que se trata de algo adecuado para perfilar personas de bien y ponerle freno a uno de los males que afectan a la Hacienda Pública, lo que implica no contar con los recursos suficientes a fin de aplicarlos en bien de la sociedad.

En realidad el problema central no es en sí el del pago o no pago de impuestos. El mal mayor y los diputados lo saben es que, mientras no se combata la corrupción y la impunidad, por más adecuaciones legales que hagan para formar ciudadanos modelo esto no funcionará.

Se sabe que las que más evaden impuestos son las grandes corporaciones, es decir, los multimillonarios en colusión con gobiernos que se mueven dentro de la transa.

Lo más probable es que los diputados no estén al tanto del señalamiento que realizó la canciller alemana ÁNGELA MERKEL, en su momento.

“Uno de los mayores problemas en América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”, dijo.

En fin, el punto es que mientras no se vaya a fondo, lo que hacen los diputados es seguir engrosando el expediente para venderse como la legislatura más productiva de todos los tiempos en la entidad.

Habría que ver si los hacedores de tan “responsable iniciativa” y los que la convalidaron en la Permanente son modelos a seguir en su condición de ciudadanos.

En una de esas y no pagan impuestos o los evaden, trafican con influencias y hacen negocios desde su condición de disque representantes populares.

Recordemos que no hace mucho se manejó la versión, nada nueva por cierto, de que a legisladores de oposición se les dieron billetes para que aprobaran propuestas de la bancada panista, que es la mayoritaria en el Congreso. En lo específico para que levantaran la mano en contra del desafuero del mandatario estatal promovido por la Cámara de Diputados federal.

Por ello, es entendible que no se tenga confianza en los legisladores y tampoco se cree, en general, que actúen buena fe. Más bien lo que tratan es de pararse el cuello dándole rienda suelta a la simulación.

A propósito, el que ya se va de la 64 Legislatura es el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, mismo que anunció su salida el próximo 27 del presente mes.

Pero no crea que el ex candidato perdedor, por el distrito 9 con cabecera en Reynosa, saldrá de la gratificante nómina; sucede que para el uno de septiembre ya estará sentado en su curul en calidad de diputado federal, lugar al que llegó por la vía de la representación proporcional, entiéndase negociación partidista.

Ya sabe usted, PEÑA FLORES perdiendo ganó y logró la hazaña de brincar de un asiento a otro.

Sin salirnos de los aspectos políticos tenemos que, en redes sociales causó impacto el mensaje que mandó una tripleta de mujeres que andan en la jugada.

Ocurre que se juntaron las diputadas, OLGA JULIANA ELIZONDO y NOHEMÍ ALEMAN, para darle el espaldarazo a la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, en su aspiración de ser candidata a la gubernatura.

En la foto que circuló se ve a las tres mujeres y la imagen se acompaña de un texto escrito por OLGA JULIANA.

“COMPAÑERAS AQUÍ CON NUESTRA AMIGA MAKI…QUE BUSCA LA GUBERNATURA DE TAMAULIPAS. NUESTRO MARAVILLOSO ESTADO. SALUDOS DE NOHEMÍ Y UNA SERVIDORA. ÁNIMO”.

Desde luego que es para poner a pensar a los varones que ya se sienten candidatos de Morena para el relevo en el ejecutivo estatal.

Porque se entiende que esa es la primera alternativa que buscará ORTÍZ DOMÍNGUEZ a fin de estar en la boleta de los comicios que tendrán lugar el 2022.

Lo cierto es que MAKI puede estar siendo asediada, desde ya, por la nueva directiva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que lidera MANUEL MUÑOZ CANO.

Esto se va a poner bueno…

AL CIERRE

Era de esperar. La COMAPA de Victoria, cuyo gerente es GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, está en la cúspide pero no crea que debido a la eficiencia en la prestación de servicios.

Al contrario. El organismo ocupa el primer lugar en quejas de los capitalinos debido al deficiente servicio que presta y cobros indebidos.

La información sale del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria.

Sería el colmo que RIVERA RODRÍGUEZ todavía con el muladar que trae en la Comisión pretenda recurrir a sus padrinos para que lo sostengan en un puesto en el que, esta visto, no dio el ancho. Y eso que es la tercera ocasión que lo ponen de gerente.