Por Agencias

Puebla.- Un Juez de Control del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así como en contra de los ex vicerrectores Administrativo y de Finanzas, así como del ex director de Asuntos Jurídicos.

El recurso también contempla a los abogados de la Familia Jenkins Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, por el delito de fraude en contra de la casa de estudios.

Los hechos por los que son buscados y se libró la orden de aprehensión en su contra, tiene origen en la creación de una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada ULAP Jenkins Graduate School, empresas que tienen como socios a Derbez así como a Mónica Ruíz Huerta, vicerrectora administrativa; Jesús Salvador Mijangos Patiño; ex director general de Asuntos Jurídicos; Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

Mediante esa empresa, los socios de la misma recibían pagos de las cuentas de la universidad, lo que constituye un daño patrimonial que asciende a más 100 millones de pesos, según se indica en la resolución del juez mencionado.

Apenas el ocho de agosto pasado, el vocero de la Familia Jenkins señaló a La Jornada de Oriente que existían órdenes de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez como parte de una persecución en su contra emprendida por el gobierno del estado, pues surgen a raíz de señalamientos de supuestos delitos que no han sido corroborados.

Dichas órdenes de detención han impedido que el académico se apersone en el campus de esa casa de estudios para concretar la entrega de la misma a los Jenkins, tras la suspensión provisional que éstos obtuvieron para ser restituidos como patronos de la institución, en julio pasado.

En entrevista, recordó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó en julio pasado una suspensión provisional a Margarita Jenkins de Landa para que sea reinstalada como presidenta del Patronato de la Fundación Jenkins que está a cargo de la UDLAP, mandato que debe ser acatado por Juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, pero quien no lo ha realizado.

La resolución en cuestión ocurre después de que la familia Jenkins impugnó su remoción como patronatos de la fundación que en junio llevó a cabo la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) ante los señalamientos de lavado de dinero que hay en su contra.

El vocero explicó que un aspecto de la resolución a cumplir, es entregar el campus de la universidad a la antigua administración encabezada por Derbez Bautista, pero éste no ha podido acudir a dicho sitio ante el temor de ser aprehendido pues dijo que fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra del mismo, quien es señalado por el nuevo Patronato de lavado de dinero, robo y administración fraudulenta. (Patricia Méndez/La Jornada de Oriente).