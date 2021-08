Por Agencias

España.- Terminó la era de Lionel Messi con Barcelona. Algo que parecía impensable, imaginar un Barça sin Messi o a éste sin los colores blaugrana. Lo hizo de la forma menos acostumbrada desde que llegó a los 13 años, hablando, expresando sus sentimientos. La estrella argentina, casi siempre discreta y taciturna, inició su despedida con llanto incontenible.

“He estado dándole vueltas a qué podía decir hoy y no me salía nada, como ahora, estoy bloqueado”, gimoteó Messi.

“Después de tantos años no estaba preparado. El año pasado sí sabía (quería irme), pero este no”, agregó en una conferencia a la que acudió vestido de traje oscuro, sobrio, casi de luto, acompañado de su esposa y tres hijos.

La intempestiva noticia del final llegó hace unos días cuando el mundo daba como un hecho que la simbiosis Messi-Barcelona sería eterna. De pronto se torció todo. Los problemas económicos del Barça y las reglas de la Liga española impidieron que el acuerdo entre el club y el jugador siguiera adelante, según dijo el presidente blaugrana, Joan Laporta.

Messi insistió esta mañana que hicieron todo lo posible por permanecer juntos, aunque en algún momento y a pregunta expresa de la prensa matizó.

“No sé (si el club hizo todo para que me quedara); yo hice todo lo posible para quedarme; hablo por mí. El año pasado quería marcharme, lo dije, pero este año sí quería seguir con el equipo”, aclaró; “nunca dimos falsas esperanzas. Creíamos que seguiría en el equipo. Fuimos sinceros. Al menos de mi parte”

Pero si tanto el club Barcelona como Messi hicieron todo por seguir juntos, ¿por qué ocurrió esta ruptura? El rosarino respondió titubeante.

“No voy a decir nada más”, atajó; “el club tiene una deuda grande y la Liga no lo permitió. Eso es todo. Yo tengo que buscar mi futuro y pensar en mi carrera”.

No sólo insistió en que hizo todo lo que estuvo en sus manos por seguir con los colores blaugrana, sino incluso dijo que bajó hasta un 50 por ciento el valor de su ficha.

“Bajé hasta el 50 por ciento mi ficha y cerramos el acuerdo; después no se me pidió nada más. Hay cosas que se dicen, pero que no son ciertas, como aquella de que se me pidió un 30 por ciento más, pero es falso”, agregó.

Messi admitió que apenas se supo la noticia de que dejaba al Barcelona muchos equipos mostraron interés. Entre ellos el París Saint Germain.

“Esa es sólo una posibilidad”, aceptó el argentino; “pero a esta hora (12:00 horas de Barcelona), no hay nada arreglado con nadie”.

Messi volvía a quebrarse al hablar de la vida que ha dejado con el Barcelona. No supo elegir cuál sería el momento que se llevaría. Dijo que hubo muchos momentos, varios títulos, incluso derrotas, pero quizá sólo pensaba en el momento de su debut el 16 de octubre de 2004.

“Es muy difícil quedarse con un momento”, dudó el crack; “quizá cuando debuté porque ahí fue el comienzo de todo”.

Pasmado, Leo lamentó que esta no era la despedida que había imaginado. Aunque el año pasado pensó que terminaba su historia con el equipo que lo vio nacer a la historia del futbol, en realidad, aseguró que si lo hubiera pensado sería muy diferente.

“Lo habría imaginado con el estadio lleno, con gente en la cancha, con una ovación del público que corea mi nombre”, dijo entre balbuceos; “me voy sin poder despedirme de la gente”. (Abc).