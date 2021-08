Francisco Cuellar Cardona

Este viernes, después de muchas escaramuzas y forcejeos, estará en Tampico el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien viene a sostener un primer encuentro con los diputados electos para definir quién será el pastor del rebaño morenista en la próxima legislatura donde serán mayoría a partir del 1 de octubre. También asistirá al informe legislativo de Erasmo González.

Mario Delgado viene a sacar un consenso entre los diputados electos, aunque todo hace suponer que esta planchada la coordinación para el diputado reynosense Armando Zertuche Zuani quien será el responsable de conducir los trabajos de Morena en la legislatura que viene.

Pepe Braña y Úrsula Salazar, que buscaron y se movieron para ser, finalmente se van a alinear al mando de Zertuche. El dirigente Mario Delgado llegará acompañado al puerto por el senador Américo Villarreal Anaya, quien sigue muy activo tanto con su chamba en la Cámara Alta como en su proyecto rumbo al 2022.

Hasta donde se sabe, Mario Delgado no tendrá problemas para darle el aval a Zertuche, pues ya hubo charlas previas con los grupos y aspirantes morenistas para hacer a un lado las diferencias y trabajar todos en una misma agenda, sin agandalles como se sospechó en un principio.

Zertuche Zuani, aunque trae el fierro político de Ricardo Monreal, se ha comprometido con los intereses del partido y a ser imparcial en la lucha por la sucesión que está en juego. Incluso trascendió que el encargo más sentido que le están haciendo al virtual coordinador de la bancada de Morena, es no caer en las tentaciones o presiones del régimen estatal, pues se tiene el antecedente reciente de que la mayoría de los diputados que están por terminar su gestión fueron vergonzosamente comprados a billetazos. «No queremos que se repita esa penosa historia», le habrían dicho a Zertuche.

La tarea, y ese es el encargo que les hará Mario Delgado a los diputados de la próxima legislatura, es trabajar en una sola agenda donde estén los principios de unidad y apoyo a la Cuarta Transformación. También se tiene bien claro que el asunto del «desafuero» al gobernador Cabeza de Vaca, está en la lista de prioridades, siempre y cuando se conozca la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La próxima legislatura en manos de Morena, no solo tiene en la lista de prioridades ver el tema del desafuero, sino la integración del presupuesto estatal del próximo año, en donde se revisará cada rubro y sin opacidades.

El trabajo legislativo del Congreso morenista será fundamental para que Tamaulipas transite sin sobresaltos en este último año de gobierno de García Cabeza de Vaca. De hecho, será esta legislatura la que asuma y de cauce a la resolución de la Suprema Corte sobre el desafuero, sea ésta a favor o en contra del gobernador. De ahí la trascendencia y la responsabilidad que tendrá en sus manos Armando Zertuche.

TALACHAZOS

ARTURO DIEZ: «SOY EL SAMUEL DE TAMAULIPAS”.- El ex alcalde victorense ya empezó a recorrer el Estado, incluso ya mando hacer encuestas para medir cómo anda en el ánimo de los tamaulipecos.

El maderero y constructor, que dice traer el apoyo de unos 200 empresarios regios que están decididos a meterle dinero a su campaña, anda envalentonado y asegura que será «El Samuel García de Tamaulipas». Incluso, presume que el gobernador electo le prestará todo su poderoso equipo de redes sociales para que lo posicionen como el favorito.

Vale decir también que Arturo Diez, es el único geñista que trae el aval del ex gobernador, para hacer grilla y pelear la gubernatura.