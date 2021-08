Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Solo un 3 por ciento de los 400 estudiantes del Conalep plantel Victoria obtuvieron calificaciones reprobatorias durante el último semestre, informó Oscar Hugo Méndez.

El director de la institución descartó que ese bajo porcentaje de reprobación sea atribuible a las clases virtuales que se han proporcionado durante todo este tiempo de pandemia por Covid-19, ya que son los mismos alumnos con los que se batalla siempre, aun cuando las clases sean presenciales.

Respecto a la cifra de alumnos que hasta los primeros meses de este año estaban en calidad de ilocalizables, el directivo informó que ya se logró contactar a 15 de esos jóvenes pero se negaron a tomar clases virtuales debido al desconocimiento o bajo dominio que tienen de las tecnologías y plataformas.

Dichos alumnos continúan perteneciendo al plantel, no han sido dados de baja y tendrán la oportunidad de seguir estudiando en el Conalep una vez que reinicien las clases presenciales; mientras tanto están en condición de suspensión.

“Tenemos una lista de 15 jóvenes a los que fuimos a buscar a sus casas y se niegan a entrar a clases virtuales, dijeron que regresarán hasta que sea presencial. No están en condición de deserción porque no están dados de baja, es una suspensión para no perder el semestre, así manejamos ese concepto”, dijo Méndez.