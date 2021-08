Por Redacción

Oaxaca.- En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) iniciamos el mejoramiento, fortalecimiento y ampliación de las unidades de atención de primer nivel con infraestructura y equipo nuevo para dar un servicio completo a la derechohabiencia. Con esta acción lograremos una mejor promoción a la salud, informó el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Al inaugurar la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Juchitán, Oaxaca, que beneficiará a más de 21 mil derechohabientes y que además recibirá equipo médico en las próximas semanas, el titular del ISSSTE aseguró que en el Instituto estamos trabajando en fortalecer una cultura de la prevención, que es uno de los tres objetivos planteados en esta administración. Queremos tener una población más sana y con la capacidad de enfrentar las pandemias como hoy lo estamos haciendo, agregó.

Acompañado del director normativo de Prospectiva y Planeación Institucional, Julio César Cervantes Parra, y de los diputados federal, Irán Santiago, y local, Reina Victoria Jiménez, Ramírez Pineda señaló que en las últimas semanas se registró un abasto de medicamentos del 95 por ciento en la UMF Juchitán y que en breve será del 100 por ciento.

“Esto es parte de lo que hemos ido corrigiendo, nos tardamos, el COVID tuvo mucho que ver pero puedo decir con toda certeza que estamos ya regularizándonos”, acotó.

Luego de recorrer las instalaciones de la UMF Juchitán que cuentan con ocho consultorios, servicio de medicina familiar, nueve médicos y ocho enfermeras, el titular del ISSSTE destacó que se ha registrado un importante alza de contagios por COVID-19 en el país, por lo que las instituciones del sector salud han desplegado una estrategia para atender a la población que lo necesite.

Posteriormente y junto a los presidentes municipales electos de Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos, y de Salina Cruz, Daniel Méndez, el titular del ISSSTE inauguró una sucursal de Telecomunicaciones de México (TELECOMM) en la tienda SUPERISSSTE de Juchitán, Oaxaca, con el fin de acercar servicios financieros a todo el país.

Ramírez Pineda, acompañado del director de SUPERISSSTE, Roberto Revilla Ostos, resaltó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es evitar que las personas que reciben apoyos de los programas sociales del Gobierno de México se formen en los bancos, por lo que es necesario utilizar los recursos de las instituciones públicas para acercar estos apoyos.

Comentó que SUPERISSSTE se ha transformado y recuperado la confianza con los proveedores para brindar un servicio a la derechohabiencia y a toda la población que necesite de productos accesibles y económicos. “Estamos fortaleciendo y recuperando una institución que se dejó caer, en este camino vamos y vamos bien; es cuestión de tiempo y voluntad para que se levante una vez más”.

Por su parte, la directora general de TELECOMM, María del Rocío Mejía Flores, junto al titular de red de sucursal, Edgar Horacio Esquivel Martínez, señaló que la suma de esfuerzos entre las instituciones logra beneficiar a las y los mexicanos. Agregó que en la nueva sucursal de SUPERISSSTE se podrán realizar retiros de más de 10 bancos, recibir remesas, así como la recepción de programas sociales prioritarios.

Posteriormente, Ramírez Pineda y su equipo de trabajo se trasladaron a la UMF de Unión Hidalgo, para revisar sus condiciones y plantear una estrategia específica que permita equiparla en beneficio de más de cuatro mil derechohabientes en la zona.

“Es cierto, en administraciones pasadas construyeron la clínica pero no la dotaron, no la equiparon, no la dotaron de personal, y hoy vamos a ir a revisar para ver como la podemos arreglar y buscar la forma en que podamos conseguir personal y esta clínica pueda empezar a funcionar porque nos va a ayudar a despresurizar la zona de Juchitán”, apuntó.

Concluyó su primer día en la zona del Istmo de Oaxaca, supervisando la UMF de Salina Cruz, con la finalidad de hacer un levantamiento integral de la región y ver de qué forma más rápida podamos mejorar los servicios.

Ramírez Pineda continuará su gira de trabajo en las unidades de medicina familiar de Ciudad Ixtepec, Matías Romero y Tehuantepec.