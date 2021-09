Francisco Cuellar Cardona

El primer mensaje que pronunció la senadora Olga Sánchez Cordero a sus colegas en su regreso a la Cámara Alta, fue directo, contundente que no dejó dudas quién es la que manda ahora en el Senado:

“Desde hoy, seré yo quien tenga la comunicación directa con el titular del Ejecutivo, buscaremos que esta sea respetuosa y transparente”.

Todos los senadores se miraron de reojo y en silencio volvieron sus miradas hacia el senador Ricardo Monreal, el mismo, que dicen, perdió la confianza del Presidente López Obrador, que no lo ha dicho públicamente, pero en su primer círculo ha confesado que lo quiere fuera de Morena y de la 4T.

El Presidente a partir de este día cuando rinda su tercer informe de gobierno quiere fortalecer sus cuadros y sus alianzas para que nadie se le salga del corral, ahora que el mismo arrancó la lucha por la sucesión del 2024, y donde Ricardo Monreal no encaja en ninguno de sus escenarios.

El senador zacatecano, considerado hasta hace unos meses el operador político más eficiente de la 4T y hombre poderoso que gozaba de toda la confianza del Presidente, hoy tristemente ha perdido el respeto de casi todos; ahora le sacan la vuelta y lo evaden.

El ejemplo más claro lo padeció en Tlaxcala este martes en el marco de la toma de protesta de la nueva gobernadora de Morena, Lorena Cuellar, cuando saludó a los invitados, entre los que estaba Ricardo Monreal, y simplemente no lo mencionó por su nombre a pesar de acudir como presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara Alta.

El desaire fue público y fue la comidilla del evento.

La desgracia en la que ha caído Ricardo Monreal, arrastra a todos sus amigos y aliados, que igual que él se sienten de capa caída y en el desamparo, y no saben qué hacer; algunos que le juraban lealtad política, hoy se le están alejando.

Qué va a pasar en el futuro inmediato con Monreal? Los que no lo quieren, pronostican que anunciará su salida de Morena antes de que finalice el 2021, y que se dedicará de tiempo completo a la construcción de su candidatura presidencial para el 2024, cumpliendo así su anuncio de que aparecerá en la boleta en la lucha por la Presidencia.

Otros, aseguran que es un “animal político” que aguantará vara y que se volverá a meter en el ánimo del Presidente.

“Se conocen tanto (AMLO y Monreal) que en una sentada y un café van a arreglar sus diferencias”, dicen los amigos del zacatecano.

Pueden suceder las dos cosas, pero mientras, hoy, Monreal es un hombre en su laberinto que no se sabe cuál será su futuro.