Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En sus primeros movimientos en las piezas del ajedrez rumbo al 2022, los actores de Morena debutan con algo nuevo: Superaron la etapa de “tribus”, heredada de las parcelas de poder de un PRD arcaico y dinosáurico.

Falta tiempo para la definición de candidato al gobierno, pero en el primer trecho de posicionamiento, han demostrado que aprendieron bastante del comportamiento que deben guardar los triunfadores: Unidad y disciplina.

Está claro que, si se dividen, podrían caer derrotados cuando ya tienen un pie en Palacio de Gobierno, listos para aterrizar la Cuarta Transformación en este girón de la patria.

En cuanto se acercan los tiempos de postular candidatos, empiezan a cerrar filas. El presagio es que llegarán unidos para enfrentar al contrincante y vencer.

Mantener una organización de hordas y tribus, ya no es buen consejo. Por esa razón el perredismo está al borde del exterminio.

Si alguien lo sabe son los morenistas, formados en una amalgama de gente que venía de esa izquierda “domesticada” y oportunista, y de un PRI dócil y mandadero, principalmente.

La experiencia del 2019 -diputaciones locales- los dejó solo con un escaño de mayoría en el Congreso y, en este 2021, las traiciones impidieron que conquistaran la mayoría calificada, suficiente para apoyar el proyecto del siguiente Gobernador que todo indica será emanado de sus filas.

Punta de lanza de este factor de unidad es el senador Américo Villarreal Anaya, hoy por hoy puntero en las encuestas de intención del voto. Tres empresas lo han confirmado en los últimos días como el más viable.

En días previos, Américo se reunió con Erasmo González Robledo, el diputado por Madero y casi seguro a refrendar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Cámara, aspirante “autodestapado” al juego por la sucesión.

Como bien dicen, “lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc” y empiezan a caminar por la senda de la unidad. Como el premio es para uno, los demás se le unirán para sacar el compromiso.

Al comenzar la semana, Villarreal inició una serie de actividades en Matamoros que lo llevaron a sostener diálogo en pos de la unidad con otros dos posibles candidatos, José Ramón Gómez Leal y Mario López Hernández, delegado de Programas Federales y alcalde de aquella esquina, respectivamente.

Evidente que el factor de unidad es el victorense. En los siguientes días tendrá oportunidad de dialogar con el resto.

En la frontera asistió a reuniones con los sectores productivos, integrantes del Instituto de Contadores Públicos para hablar sobre el adecuado manejo del recurso agua en Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, y con empresarios de la Coparmex.

Con el alcalde López Hernández quedó claro que van a privilegiar el diálogo y la unidad entre los liderazgos morenistas. Solo así llegarán al triunfo.

Américo seguía en esa frontera en gira que le ayudará a integrar su agenda de trabajo como senador, y que lo conducirá a otras ciudades y municipios del norte y sur.

Aquí en Victoria participó en la reunión de trabajo con líderes de opinión de la sociedad tamaulipeca, principalmente productores del campo.

La tercera encuestadora que le da ventaja al cardiólogo victorense es Electoralia. Se suma a TResearch y Massive Caller que le conceden el liderazgo en la intención del sufragio para junio del año que viene.

Le concede un 20 por ciento de las respuestas positivas, seguido por Carlos Canturosas Villarreal con el 12; Adrián Oseguera Kernion 6, lo mismo que Rodolfo González Valderrama; de 5 es para Héctor Martín Garza González y un 3 por ciento para Erasmo González Robledo.

Están ciertos que, cualquiera que sea el método de selección de su partido, acatarán los resultados. Entienden que la unidad los conducirá a ocupar el Palacio de Gobierno a partir de octubre del 2022.

Electoralia levantó el trabajo entre el 27 y 31 de julio e incluyó dos mil 500 entrevistas completas, ciudadanos mayores de 18 años y con credencial de elector.

Primera investigación de esta empresa en Tamaulipas, cuyos resultados dicen que, un 58 por ciento de los ciudadanos tienen intención de votar por Morena y un 25 por ciento por el PAN.

Tema aparte, interesante y muy completo el “ejercicio hipotético” del abogado Armando Charles Lumbreras, experto en Derecho Electoral, por cuanto a la asignación de diputaciones de representación proporcional rumbo a la 65 legislatura.

Quitando los 14 mil clientes de Redes Sociales Progresistas, que no registró candidatos, le asigna una pluri al Partido del Trabajo, dos al PRI, una a Movimiento Ciudadano, siete al PAN y tres a Morena.

De resultar como lo plantea el experto, Morena-PT tendrían 20 escaños, mientras sus opositores 16.

En ese tenor, se le “escapa” la nómina a Javier Villarreal Terán, de Morena, que va en el cuarto lugar de la lista, y tampoco entraría Alejandro Guevara Cobos, experto orador de El Mante, tercero por el PRI.

Por los azules: Luis “Cachorro” Cantú Galván, Mirian Edith Ramírez Andrade, Carlos Fernández Altamirano (“El Fifí de la Cascajal”), Mirna Edith Flores Cantú, Edmundo Marón Manzur, Sandra Luz García y Juan Ángel Ibarra Rodríguez.