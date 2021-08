Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con números muy alegres para el Senador Américo Villarreal y Morena, la empresa encuestadora Electoralia publicó su último estudio, dice que fue levantado los últimos cuatro días de julio y aplicó 2 mil 500 encuestas lo que estadísticamente la harían confiable en un 95 por ciento, de los resultados destaca que en este momento el partido del presidente tiene una aceptación del 58 por ciento, es decir, ni todos los organismos políticos y los que se vayan a lanzar por la vía independiente, juntos, le quitarían la posibilidad de gobernar el Estado.

Al preguntar por las decisiones internas de los partidos el 20 por ciento de los que comulgan con Morena dijeron preferir al Senador Américo, seguido, con un lejano 12 por ciento, del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas; por el PAN los preferidos son Jesús Nader y César Verastegui; mientras que en el PRI Enrique Cárdenas y Ramiro Ramos se disputan codo a codo ese privilegio, el resto de los partidos no llegan al uno por ciento de preferencias.

Es cierto, las encuestas son solo fotografías del presente, ayudan en las estrategias a diseñar por parte de los aspirantes, en los puntos que deben afinar, a los partidos también les pueden ser útiles para determinar quien es un candidato ganador, pero le insisto, eso es hoy.

También es una realidad de que las campañas políticas difícilmente cambian tendencias tan marcadas, pero hay que repetir que esa tendencia es hoy, cuando todavía no hay desgaste entre los aspirantes ya que apenas empiezan los golpeteos internos y de los enemigos reales, cuando todavía no se define el método de selección de los candidatos en los partidos, cuando todavía no se registra quien habrá de representar a cada uno de ellos ni se ven con claridad las fracturas que tendrán en sus procesos internos.

Luego de brincar las anteriores variables vendrán todavía las campañas negras, un ejercicio para desprestigiar a los enemigos políticos que se basa en la publicación de muchas mentiras y varias verdades, más la participación de los gobiernos municipales, el estatal y el federal que tendrán un arduo trabajo por delante si es que quieren que sus gallos se distingan, el uso de sus estructuras puede ser lo que incline las balanzas.

Por lo pronto, la encuesta debe tener muy contento al Senador Américo quien al parecer también es el mejor visto por la dirigencia nacional de su partido ya que figuras nacionales del mismo se han dado a la tarea de venir a Tamaulipas o desde la Ciudad de México brindar su apoyo al mencionado, para prácticamente impulsar su candidatura.

Hay, desde luego, algo en que insistir, por mejor perfilados que se vean los aspirantes nada esta escrito, primero hasta que comienza la contienda constitucional, ya cuando se han registrado los aspirantes ante las autoridades electorales, y posteriormente cuando el elector, allá por el 5 de junio del próximo año, haya acudido a las urnas a expresar su verdadera preferencia, la irrebatible, la que se manifiesta con un voto.

Así es, en este momento todavía juegan, y con mucha fuerza, Héctor Martin Garza González y Rodolfo González Valderrama, por Morena, además de que nadie puede dar por muerto al PAN por más que los números no le favorezcan hoy, quizá no la tengan fácil, pero tampoco están perdidos, un error los puede colocar en la jugada nuevamente, una buena operación política de su candidato, también.

Obvio, el Senador Américo se puede ir a dormir tranquilo, Morena se puede dar por ganado, pero hoy, en este momento ni todos los opositores juntos les ganan, repito, eso es hoy, ya mañana será otro día en el que tendrán que volver a trabajar si es que desean que las cosas sigan igual o mejorando, y no me refiero a un aspirante o partido, me refiero a todos, porque es obvio que a esta carrera todavía le falta mucho y es lo más difícil, la selección del candidato, la operación de las estructuras, la guerra sucia y, lo más importante, el convencer al elector…

DISEÑA UAT PLAN DE NUTRICIÓN PARA ENFERMOS COVID… La Lic. Lorena Navarro Álvarez, investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), dictó la conferencia virtual “¿Cuál es el rol de la nutrición en la enfermedad por COVID-19?”, en el marco de la jornada académica organizada por el Instituto Peruano de Integración Psicológica.

La especialista universitaria dijo que el eje de la charla es difundir el papel de la nutrición en el combate a la pandemia. “Tenemos que saber cuál es la función de la nutrición, cómo debemos estar alimentados para poder fortalecer nuestro sistema inmunitario y que no nos afecte tanto, que podamos sobrevivir a semejante problema”.

Subrayó la importancia de que la gente conozca las nuevas dietas diseñadas para esta época de pandemia, las cuales se basan en nutrimentos antiinflamatorios y antioxidantes, probióticos y vitaminas.

“Cuando alguien tiene la enfermedad se pregunta por qué le da tanto sueño o el porqué del dolor de cabeza, y tiene que ver con el tipo de alimentación que llevamos”, apuntó.

Comentó que el rol del nutriólogo es enseñar a la gente qué alimentos puede consumir para estar preparada. “No solo para el COVID-19, sino para muchas complicaciones en la salud”.

Agregó que vitaminas como la A y minerales como el zinc son básicos para fortalecer las defensas; sin embargo, no hay que esperar a tener el virus para empezar a tomar suplementos o hidratarse debidamente.

Otro punto importante, dijo, es enseñar a los niños a nutrirse, para fortalecer sus defensas y que al paso de los años no sean susceptibles a otros padecimientos.

“Un punto importante es el consumo de nutrimentos inmuno-moduladores que son: vitamina A, B, C y D, los cítricos y algunos minerales como el zinc, y la hidratación como punto número uno”, indicó.

Explicó que la hidratación no debe darse con bebidas azucaradas o energizantes, pues estas no cumplen la función del agua natural.

“Los ácidos grasos poliinsaturados, como son los omega-3, se encuentran en algunos pescados, así como en las sardinas, el salmón y otros alimentos más accesibles a la economía de las familias”, asentó.

Detalló que estos nutrimentos son importantes porque previenen la aparición de infecciones virales. “Por ello tenemos que reforzar nuestra alimentación con este tipo de nutrientes. No importa si no conoces los nombres científicos, si consumes todos los vegetales que conoces, estarás consumiendo vitamina A”.

Por último, destacó la importancia de consultar a los expertos en nutrición, que podrán presentar opciones de alimentación sana y completa a quienes tienen aversión por ciertos alimentos, de modo que puedan sustituirlos por otros igual de nutritivos.

