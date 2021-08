Por David Zárate Cruz

Reynosa, Tamaulipas.- Por medio de la ejecutoria 57/2020, magistrados federales negaron un amparo al banco HSBC, al confirmar una sentencia en su contra del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, que anuló todo un juicio hipotecario ya que la actuaria que emplazó a una persona no anexó en el acta que haya entregado todas las copias del expediente y con ello la dejó en la inseguridad jurídica y sin posibilidades de defensa.

Samuel Cruz Peralta, secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, en funciones de magistrado, determinó que si el notificador no corrió traslado con copia del contrato base de la acción o con algún convenio modificatorio de éste que se adjuntó a la demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente para formular excepciones y defensas si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado.

El 29 de noviembre del 2109, el Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa emitió la sentencia del juicio de amparo 738/2019, mediante el cual otorgó la protección a una persona en contra del Juzgado Segundo Civil de Victoria, porque la actuaria al citarla a juicio hipotecario no le entregó todas las copias del expediente de demanda. Ante ello, el Banco HSBC recurrió al juicio de amparo.

Samuel Cruz Peralta, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que la actuaria solo asentó que entregó la cédula hipotecaria y copia de la demanda allegadas, y demás documentos; empero, a la demanda natural se adjuntó un poder que se exhibió para acreditar la personalidad del promovente del juicio hipotecario, así como el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, y el estado de cuenta emitido, documentos de los cuales no existe constancia que se hubiese corrido traslado al demandado.

El pleno judicial confirmó la sentencia de amparo a favor de la persona afectada, para que el Juzgado Segundo Civil de Victoria deje sin efecto todo lo actuado en el juicio hipotecario como lo es el emplazamiento reclamado, así como todos los actos posteriores, entre ellos la sentencia y los actos tendientes a su ejecución, y reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen, como así lo estimó el Juez de Distrito.