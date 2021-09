Por Agencias

Ciudad de México.- El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, señaló que Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del PAN, enfrenta un proceso penal debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de recibir un presunto soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos, recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo anterior como parte de los actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el sexenio anterior.

Este martes, el juez Antonio González le negó el amparo al ex funcionario del PAN contra la prisión preventiva que le dictaron el pasado 9 de abril por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Estimó que existe riesgo de fuga y evasión a la justicia por su poder económico, bienes e inmuebles, de las facilidades que han existido para abandonar el país y su pasaporte vigente, pues se sabe de al menos 18 entradas y 21 salidas.

“Se tiene registro que en sus declaraciones fiscales reportó una suma superior a los 26 millones 903 mil pesos, mientras que, en las patrimoniales, en los ejercicios 2012-2018, sumas por ingresos superiores a los 14 millones novecientos mil pesos”.

En su resolución, el impartidor de justicia señaló que la FGR acusa a Lavalle Maury de cohecho ya que en calidad de senador, en el periodo de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió en efectivo al menos la cantidad de 97 millones 190 mil pesos que le entregaron en los domicilios de Avenida Paseo de la Reforma, esquina calle Milán, de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en contraesquina de la sede del Senado; así como el ubicado en calle Montes Urales, número 425, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, ambos en la Ciudad de México.

Según la sentencia, el soborno fue con la finalidad de que, en ejercicio de sus funciones como senador, promoviera y emitiera su voto a favor del dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia energética y leyes secundarias.

La imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita fue debido a que en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014, Lavalle Maury recibió recursos dentro del territorio nacional, en al menos de 52 millones 390 mil pesos, mediante diversas entregas de dinero en efectivo, realizadas en calle Montes Urales, número 425, colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo anterior, con el conocimiento de que dichos recursos procedían de una actividad ilícita.

Respecto al delito de asociación delictuosa, el fallo del juez indica que formó parte de una asociación de hecho, desde abril de 2013 a agosto de 2014 con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas, tales como los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Todo ello, con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, para lo cual Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quienes a su vez, hicieron entrega de dichos recursos imputado, a través de la interpósita persona de Rafael Jesús Caraveo Opengo”.

Lavalle Maury es el primer inculpado debido a las denuncias realizadas por el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, y forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigían 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de la reforma energética.

En dichas declaraciones se mencionó a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda; a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como a los ex legisladores Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, además de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN. (César Arellano García/La Jornada).