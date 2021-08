Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pregunta sin jiribilla, muy seria y se la dejo para la reflexión, ¿quién de todos los que aspiran a la gubernatura del Estado se la merece?

Exacto, así de jodidos estamos, así de mal es como andamos, un 90 por ciento de los que se mueven en torno a las candidaturas para gobernador son políticos motivados más por ambiciones personales, o de grupo, que por el pueblo y eso preocupa, le diré por qué.

Significa que uno o dos, tal vez tres son los que han trabajado lo suficiente por ellos mientras el resto no se tomaron ni la molestia de decirle al pueblo quiénes son, qué hacen, para qué sirven y fue por un solo motivo, flojera, entre menos los vea la gente, a la mayoría de ellos, pues les resultaba más cómoda su vida y junto a sus familias seguían como reyezuelos.

Entonces, aquí surge otra duda, usted cree que quién no fue capaz de trabajar por sí mismo, para ser candidato a gobernador del Estado teniendo esa posibilidad, ¿lo hará por usted?, por eso se lo repito, Dios nos libre que le caiga del cielo la candidatura a uno de esos flojos o ambiciosos, o mejor aún, que en el peor de los casos si así resulta en algún partido la gente los sepa distinguir para que no vote por ellos.

Viene el tema a colación porque la designación de los candidatos a la gubernatura está en su última etapa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que en dos meses habrán de hacer un medición y presentar al ganador, en el PAN todo parece alineado para favorecer al Secretario General de Gobierno, César Verástegui, en Movimiento Ciudadano Arturo Diez ya tiene la candidatura en la bolsa, y como usted lo sabe, los otros partidos ya van incluidos en los paquetes anteriores o eso se vislumbra hasta ahora.

Esta es la razón por la que bien vale la pena reflexionar sobre la pregunta inicial, ¿quién merece ser gobernador del Estado de todos los que aspiran a ese puesto?, nos debe quedar claro que en la conclusión a la que lleguemos debe ir implícito nuestro voto ya que la apuesta es muy grande, se trata del futuro de nuestros hijos, la tranquilidad de nuestros padres, la salud y la paz de todos nosotros.

La verdad, en lo cortito, le diría que las personas que he escuchado como aspirantes no se la merecen, sin embargo, uno deberá ser, uno tendrá el honor, por ello en la conciencia nos debe quedar claro que tres o cuatro han trabajado más que los otros y pueden hacer un buen papel porque la han buscado más y, por tanto, sería injusto que en lugar de ellos se quedará con el puesto alguien gandalla y se lo digo porque puede pasar, y se lo digo porque realmente Tamaulipas ya no está para esos trotes…

SE UNIRAN UAT Y UNIVERSIDAD DE CHILE PARA HABLAR DE TRABAJO SOCIAL Y COVID… La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, invita a la comunidad de estudiantes, egresados, profesionistas y público en general a la conferencia binacional “Trabajo social y políticas públicas en tiempos de la COVID-19”.

El evento se realizará en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, este jueves 26 de agosto a las 10:00 horas por la plataforma Microsoft Teams, para lo cual se invita a consultar la información y el vínculo de registro gratuito en la página oficial de Facebook https://www.facebook.com/uatscdh.uat de la Unidad Académica de Trabajo Social de la UAT.

La conferencia será impartida por la Dra. María Antonieta Urquieta Álvarez, Directora Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien es además presidenta de la Asociación Chilena para la Enseñanza del Trabajo Social Universitario.

La Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la UATSCDH, informó que la conferencia binacional pretende compartir un análisis sobre el objeto de la carrera y su relevancia bajo contextos de vulnerabilidad y adversidad que se han agudizado con la pandemia.

Entre otros aspectos, dijo que se explicará cómo los trabajadores sociales cuentan con las herramientas no solo para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, sino también para su análisis y diseño pertinente, considerando la complejidad y la dialéctica de los problemas sociales.

Puntualizó el objetivo de que el análisis no solamente recaiga en la implementación de la política pública desde el trabajo social, sino que los estudiantes cuenten con las herramientas para trabajar bajo este contexto.

Finalmente, comentó que el tema de la conferencia se abordará en el marco de los eventos conmemorativos por el Día Nacional del Trabajo Social, que se celebró el 21 de agosto.

ENTREGARÁ GOBIERNO DE NUEVO LAREDO SU TERCER Y ÚLTIMO INFORME… Todo está listo para la presentación del Tercer Informe de Gobierno 2018-2021, así como el proceso de entrega-recepción para la administración municipal entrante, informó el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú.

El Presidente Municipal mencionó que el Tercer Informe se realizará el jueves 9 de septiembre y será a puerta cerrada por la pandemia.

“Está programado para el día 9 de septiembre, dependiendo de la situación por la pandemia se verá si habrá algunos invitados presentes, será en la Sala de Cabildo, donde daremos a conocer todo lo realizado en este año y los anteriores”, señaló. El Alcalde refirió que falta confirmar la hora, pero adelantó que sería entre las 12 y 1 de la tarde.

Referente al proceso de entrega-recepción, Arturo Sanmiguel aseguró que están adelantados y preparados para que sea de manera cordial y transparente.

“Todas las secretarías ya cuentan con la documentación necesaria para hacer la entrega-recepción, se adelantó mucho el trabajo y a partir del 9 de septiembre se determinará, de acuerdo a como marque la ley, la entrega y definir qué personas por parte del Gobierno Municipal van a participar para una cordial entrega con resultados transparentes”, concluyó Sanmiguel Cantú.

