Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En algunas entidades del país, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz se promueve una especie de campaña en contra del regreso a clases presenciales, en la que se puede leer la siguiente frase: “un año escolar se recupera, la vida no; no mandes a tus hijos a clases”.

En Victoria, este lunes inició el programa de clases presenciales de regularización en cinco planteles, pero no asistió ni un solo alumno.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF), Leopoldo García López dijo que la inasistencia de los niños a este programa presencial de regularización es un reflejo de la resistencia que también hay entre los padres de familia en todas las entidades del país.

Diferentes encuestas arrojan resultados similares; en promedio es un 80 por ciento de papás que prefieren no enviar a sus hijos a clases presenciales, mientras que el resto prácticamente acepta porque ve a la escuela como una guardería.

“Un 80 por ciento está por no mandar a sus hijos a la escuela debido a la contingencia de la salud y el 20 por ciento sí, pero lo ve como un apoyo de guardería, porque no tienen quién cuide a sus hijos”.

Finalmente dijo no estar de acuerdo con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque realmente son los propios padres de los alumnos los que no quieren exponer a sus hijos a contagios enviándolos a lugares que aún no están listos para prevenir la enfermedad.