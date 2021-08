Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si se dan los cambios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría ser otra la historia de las demandas electorales del pasado 6 de junio, sobre todo con el anuncio presidencial de impulsar iniciativas para modificar el papel del Tribunal Electoral y del INE que desde hace tiempo están en la mira.

Y es que las cosas se ven de mal en peor con el resultado de la famosa consulta ciudadana del primero de agosto impulsada desde adentro, la cual despreció más del 90 por ciento de la población.

De todas formas quien sustituya al presidente del Tribunal Electoral Federal tendrá la “papa caliente” de resolver impugnaciones de gubernaturas de Nuevo León, Campeche, etc., y partiendo de que los “misiles” contra los órganos electorales son de adentro la pregunta que flota en el aire es si se pretende mejorar o empeorar la democracia mexicana.

Otro asunto que puede llevar ámpula es la tentación creciente de la cúpula militar de recuperar una tradición perdida en los años noventas, porque tenían un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el ultimo en ocuparlo fue el coronel Carlos García.

La todavía alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz no quita el dedo del renglón en lo que a la candidatura a la gubernatura se refiere, y como la marca que busca para lograrlo es MORENA, hace equipo con los regios Alfonso Romo y Tatiana Clouthier para que la acerquen a esa posibilidad.

Maki llego a la alcaldía con la camiseta del PAN, pero como sabe que ahí sus posibilidades están agotadas busca la camiseta de la franquicia de moda con la que su vástago habrá de sustituirla en el ayuntamiento fronterizo.

Hablando de Reynosa el que parece que no se animó a buscar el primer sitial político del estado es Manuel Garza González, Director de Proyectos Estratégicos del Grupo Salinas Pliego, hijo del destacado político tamaulipeco del mismo nombre que fue alcalde, diputado, dirigente del PRI y con gran trayectoria en el país.

