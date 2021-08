Por Agencias

Ciudad de México.- De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), de los poco más de 93.6 millones de personas que hoy tuvieron la oportunidad de emitir su opinión sobre la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, únicamente entre el 7.07 y 7.74 por ciento habrían participado, informó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En cuanto a los rangos que tuvo cada una de las dos opciones sobre la consulta, las estimaciones indican por el sí habrán optado entre el 89.36 y el 96.28 por ciento, y por el no habrán votado entre el 1.38 y el 1.58 por ciento. En cuanto a los votos nulos, éstos habrían sido entre el 2.19 y 9.21 por ciento.

Al presentar estas estimaciones, Córdova expuso que hoy el país vivió “el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia, hoy millones de mexicanos pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente representa ya un experiencia exitosa más de la democracia mexicana”.

Señaló que fue exitosa al menos por tres motivos: “porque es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad con la que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovarlos poderes constitucionales”; segundo, porque es “en la que han participado el mayor número de votantes de nuestra historia, y tercero porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional.

Subrayó que la información que han proporcionado los científicos sobre el conteo rápido “es de carácter preliminar”, y los resultados oficiales “los conoceremos en el transcurso del día de mañana en cuanto hayan concluido los cómputos distritales que iniciaron esta misma noche”. Estos serán remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que ésta determine los efectos constitucionales de la consulta”.

Por su parte, en la reanudación de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, expuso que al corte de las 20:25 horas se confirmó que se instalaron 57 mil 70 mesas receptoras, esto es el 99.99 por ciento de las aprobadas por las 300 juntas distritales en todo el país.

Indicó que no se instalaron siete mesas, lo que equivale 0.01 por ciento, y desde el inicio de la jornada y hasta este momento se recibió información de mil 142 incidentes, de los cuales se logró resolver satisfactoriamente el 50.96 por ciento. Entre las causales más recurrentes se encuentran: en 262 casos algún ciudadano emitió su opinión sin credencial; 182 ausencia prolongada o definitiva de algún funcionario; 136 cambio de lugar con causa justificada, y 96 propaganda en el interior o exterior de las mesas.

Además se presentaron 24 incidentes en donde la votación se suspendió definitivamente por condiciones climatológicas desfavorables, 22 en el estado de México y dos en Oaxaca.

También señaló que se registraron diversos casos aislados, “tan sólo 23, apenas el 0.04 por ciento de las 57 mil 70 mesas receptoras en donde los funcionarios comenzaron a inutilizar las papeletas antes de que concluyera la votación”. No obstante, en ningún caso se cuenta con el reporte de que esas circunstancias impidieran que la ciudadanía pudiera participar. De igual manera, reportó la presencia 30 mil 468 observadores electorales. (Jessica Xantomila y Alonso Urrutia/La Jornada).