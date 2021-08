Por Agencias

Ciudad de México.- Antes de que termine el mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si es constitucional o no el artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, que alarga por dos años más el periodo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la presidencia del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así lo anunció el propio Zaldívar, durante la ceremonia de inicio del segundo periodo de sesiones de la SCJN, donde enfatizó que resolver este tema es prioridad: “la pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial, sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial.”

El ministro presidente enlistó algunos de los casos más relevantes que la SCJN resolverá durante el segundo semestre de este año, los cuales están relacionados con la Ley de Migración, los centros de atención infantil en la Ciudad de México, las competencias constitucionales en materia de radio y televisión, aborto, objeción de conciencia, matrimonio igualitario, Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, entre otros.

En su discurso, Zaldívar enfatizó la necesidad de mantener la independencia: “vivimos tiempos de polarización política y social. El mundo parece dividido en bandos y las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales, es fundamental para nuestra labor”.

El presidente de la SCJN resaltó que el reinicio de sus actividades presenciales no significa el abandono de las medidas de prevención ante el Covid-19, y seguirá siendo restringido el acceso a las instalaciones del público en general y de los funcionarios cuya labor no sea indispensable o se pueda realizar vía internet.

Zaldívar enfatizó que, aún con esta situación, el año pasado fue el de mayor productividad del Pleno en los últimos diez años, resolviendo 266 asuntos en 168 sesiones. (Eduardo Murillo/La Jornada).