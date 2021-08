Por Agencias

Ciudad de México.- La permanencia del magistrado José Luis Vargas Valdez al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no es viable, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Sugirió a Vargas Valdez no aferrarse al cargo y permitir una salida al enfrentamiento en ese tribunal: «Me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quién debe ser presidenta o presidente del tribunal. No es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país”.

Agregó que durante la reunión que tuvo el jueves con los cinco magistrados que votaron por la destitución de Vargas, encontró disposición de llegar a un acuerdo: “Noté ese ánimo en los magistrados, ojalá el magistrado Vargas tome también una decisión con altura de miras, responsabilidad y realismo, porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco integrantes del tribunal”.

Zaldívar calificó como “crisis institucional” el momento que vive el TEPJF, provocada, aseguró, por una serie de conflictos internos entre sus integrantes.

Sin embargo, recordó que ni la SCJN ni el CJF tienen facultades legales para intervenir en el TEPJF, por lo que su actuación será solo de mediador.

Negó que haya expresado a los magistrados su oposición a que Reyes Rodríguez Mondragón asuma la presidencia del TEPJF: “En el tribunal electoral yo no tengo voto ni veto, yo manifiesto mi respeto y consideración a todos los integrantes de la Sala Superior, y particularmente al magistrado Reyes Rodríguez, me parece un magistrado muy serio, muy estudioso y probo. No tengo ningún tema ni problema con él”.

No obstante, sugirió que Rodríguez Mondragón solo ocupe una presidencia interina, que convoque a un proceso de elección, en donde se designe a un nuevo presidente con el suficiente apoyo de sus pares.

El presidente de la SCJN anunció que tanto Vargas Valdez como la magistrada Mónica Soto Fregoso le han solicitado también una reunión, a la que dijo, accederá en cuanto se puedan empatar sus agendas. (Eduardo Murillo/La Jornada).