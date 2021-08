Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, negaron que la consulta ciudadana haya sido un fracaso.

Los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, sostuvieron, cada uno por separado, que la consulta fue un fracaso y un dispendio de recursos.

Monreal, comentó, que fue el primer ejercicio de este tipo en la historia moderna del país, por el contrario, los resultados son positivos y en los próximos años no se podrá evitar o eliminar este mecanismo de la democracia participativa.

Fue un ejercicio democrático que no se puede minimizar, pues a pesar de la falta de información o la supresión de casillas participaron alrededor de ocho millones de personas, agregó.

Encinas dijo que fue “un primer ejercicio muy importante en donde por supuesto, en que cuando no hay cargos en juego, hay generalmente una baja participación, pero creo que se sienta un precedente muy importante para desarrollare este tipo de ejercicios democráticos en el país”.

Destacó que faltó difusión, mejor organización, participación más decidida por parte de los actores políticos, de los partidos, de las organizaciones, pero “creo que hay que reivindicar este ejercicio porque ayudará mucho este tipo de prácticas para que la gente sea tomada en cuenta”.

-¿Fue un fracaso?, se le preguntó

-No creo que sea un fracaso. Sí había expectativas de mayor participación pero el sólo hecho, el hecho mismo de que por fin haya una consulta en el país después de tantos años de negativas eso es un avance democrático que hay que reivindicar.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, destacó que frente al apenas 7 por ciento de participación quedó claro que la consulta popular no resultó tan popular para la gente y solo era importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ejercicio fue un rotundo fracaso porque lo convirtieron en una farsa y un simple acto de propaganda política, pero el pueblo de México no se dejó engañar, añadió. (Víctor Ballinas/La Jornada).