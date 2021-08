Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las dirigencias estatales del PRI y PRD desmintieron por separado la versión de Luis René Cantú Galván en el sentido de que ya estaba una pactada con el PAN para ir juntos la gubernatura de Tamaulipas.

Incluso, el presidente del CDE del PRI Edgardo Melhem Salinas recordó que Cantú Galván ya había aventurado que el PAN no ocupaba al tricolor.

Ayer martes, unilateralmente, Cantú Galván anunció en un comunicado de prensa la presunta alianza PAN-PRI-PRD, en el marco de un viaje por Tampico y sin más elementos que aparecer en una fotografía en compañía del regidor Roberto González Barba.

Ante ello, Edgardo Melhem puntualizó que reunirse con el priista Roberto González Barba no significa ni asegura que el PRI se unirá con el PAN.

“El que visite a un priista no quiere decir que ya va a haber alianza. La alianza podría definirse hasta diciembre”, refirió.

Desde el mismo martes por la tarde-noche, el dirigente del PRI en Tamaulipas empezó a tomar distancia de lo dicho por su homólogo del PAN. “Quiero dejar muy claro que no hay ninguna alianza oficial del PRI Tamaulipas con ningún partido. Las alianzas se oficializan en el mes de diciembre. Hay pláticas de las dirigencias nacionales pero ningún acuerdo hasta hoy. Las alianzas no se construyen con boletines”, ironizó.

EL “CACHORRO” TAMPOCO TOMÓ EN CUENTA AL PRD

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, David Valenzuela, dijo que la posible alianza PAN-PRI-PRD para competir por la gubernatura de Tamaulipas en el 2022 no solo tiene que ser de tipo político- electoral sino también de gobierno.

Refirió que desde su punto de vista muy persona sí es factible construir un bloque político con el Partido Acción Nacional, pero sostuvo que al menos para el PRD es necesario que se cumplan ciertas condiciones antes de aceptar conformar dicha alianza.

“Obviamente una cosa es mi opinión y otra la decisión que se tome por parte del Consejo Político; cuando menos en el PRD pecamos de exceso de democracia, por eso a veces nos metemos en problemas, por lo que la decisión final la toma el Consejo”, precisó.

Comentó que para el PRD es importante saber quién será el candidato que se postulará bajo las siglas de los tres partidos y que se dé la garantía de que no solo será una alianza para ganar las elecciones sino también para gobernar Tamaulipas.

“Y sobre todo ponderando mucho al candidato, que sea un candidato que aprobemos todos y que acepte que es una alianza electoral y de gobierno”, enfatizó.

Lo que menos quieren, agregó, es que se repita lo que ocurrió en el 2018 cuando el PRD concretó alianzas en 17 municipios que ganaron las elecciones y que aunque en teoría le llamaban “gobierno de coalición”, en la práctica su partido quedó excluido de los espacios de gobierno.

“Luego somos gobierno de coalición solamente para ganar, porque ya ganando no nos dan un espacio, no nos dan gestión, no nos dan nada y así pues no, de esas alianzas no, mejor vamos solos”, puntualizó.

De esta forma respondió Valenzuela sobre la presunta alianza PAN-PRI-PRD pactada en Tampico con el fin de frenar a un “gobierno autoritario”, refiriéndose al del presidente Andrés Manuel López Obrador.