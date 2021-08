Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a que la corrupción se ha apoderado del Poder Judicial en México porque los magistrados se venden al mejor postor y negocian las leyes en perjuicio de la sociedad, es necesario organizar una consulta popular para enjuiciarlos, urgió el presidente del Comité Estatal de Maestros Jubilados y pensionados de Tamaulipas, Rodrigo Tavares García.

Aseguró que los magistrados son una partida de traidores, que además de gozar de los mejores sueldos, beneficios económicos y privilegios del país, en su calidad de juzgadores tienen esa oportunidad ilícita de hacerse aún más ricos.

El dirigente de los Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo en el Estado señaló como ejemplo que al aprobar que el cálculo de pensiones sea con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron en contra de la sociedad.

“Por eso, después de la condena pública contra los individuos que saquearon al país, se enriquecieron y se hicieron poderosos, los ciudadanos debemos continuar con los magistrados y consultar a los mexicanos que si se somete a a juicio a quienes aun con los mejores sueldos siguen vendiéndose al mejor postor y negociando las leyes de México, aprobando y reformando cuestiones de jurisprudencia para aprobar leyes en perjuicio de la sociedad”.

Tavares García cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no promueva una consulta para que los mexicanos determinen si continúan en el cargo o son removidos, además de llamarlos a cuentas para que respondan por el tan cuestionado trabajo que han realizado en los importantes cargos que ocupan.

“Estamos viviendo una situación social difícil, porque ni el Presidente ha podido aplacar a esa bola de traidores cuando tiene el poder para hacerlo; no sé porque titubea para poder enjuiciar a estos individuos que han dañado a México, no de ahorita sino de siempre. Por eso México, en lugar de seguir en desarrollo, se ha visto frenado con esta cantidad de leyes que solo han servido para conveniencia de gobiernos en base a acuerdos o cochupos que se hacen con organismos mundiales, que están viendo qué es lo que pueden reformar para acabar en este caso con las pensiones”, indicó Tavares.