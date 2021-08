Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay motivos suficientes para que alcaldes y alcaldesas electos traigan el “Jesús en la boca” cuando, en la antesala del relevo, deberían de estar optimistas y relajados.

Para empezar afrontarán rezagos en la prestación de servicios públicos y, en no pocos casos, heredarán deudas que traen las administraciones municipales de tiempo atrás.

Lo acabamos de escuchar en voz del munícipe electo de Victoria, EDUARDO GATTAS BÁEZ, al dar cuenta de lo que le espera al asumir mando luego de que rinda protesta el uno de octubre.

Entre las prioridades esta atender lo de los pasivos que se arrastran y que, al fin de cuentas, corresponderá al Ayuntamiento marcar la ruta a seguir.

Ahí están los 80 millones de pesos de adeudo que trae la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo que espera GATTAS BÁEZ es que, antes de que entre en funciones, la administración actual le deje saneado lo del pasivo.

Pero es difícil que así suceda porque al frente del organismo operador del agua y drenaje se encuentra GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, un personaje indolente y rapaz, que es de los artífices que llevaron a la bancarrota a la COMAPA.

Ni modo que no sea parte del problema. Y es que el prianista, con la actual, suma tres ocasiones en que a mal dirigido pero bien atracado a la Comisión.

Solo falta que sus padrinos se empeñen en mantenerlo en el puesto, ya que de ser así “Lalo” tendrá una razón más para preocuparse y ocuparse.

Lo que es justo y necesario es que los diputados de la próxima legislatura, que tendrán el mando den la Junta de Coordinación Política, se apliquen a indagar lo del saqueo que se ha dado en las COMAPAS.

Y es que si lo hacen bien podrían identificar las causas de los abultados pasivos que, a ojo de buen cubero, se deben a que el dinero que debió utilizarse en pagar servicios y a proveedores se desvió hacia cuentas personales.

SI la intención es “devolverle al pueblo lo robado” en los entes operadores del agua y drenaje los legisladores, principalmente morenistas, tendrán suficiente “tela de donde cortar”.

El caso es que GATTAS no solo deberá aplicarse en la COMAPA sino que le toca ver lo de las demandas de empleados despedidos en el municipio, misma que, puede sumar varias decenas de millones de pesos por concepto de salarios caídos y otros.

A ello habrá que agregarle la deficiencia en el servicio de recolección de basura por que no se cuenta con suficientes camiones recolectores; las calles llenas de baches; la carencia de agua y el colapso del sistema de drenaje en no pocos lugares de la ciudad capital, aunado a un basurero que arde y hasta la falta de panteones.

Cabe apuntar que las “calamidades” citadas deberán atenderse aún con el recorte en el recurso público, el pago de una deuda contraída por alcaldes anteriores y en medio de la contracción económica debido a la pandemia del Covid-19.

Ahora si que “Lalo” tiene ante si una serie de retos que, de asumirlos y dar resultados, puede proyectarse hacia un futuro promisorio o frenar su vocación política.

Sin salirnos de los asuntos del poder, la presencia en Victoria del presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, JOSÉ NARRO CESPEDES para hablar del Campo y la Agricultura, derivó en la ponderación de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para que sea el candidato a de Morena en la contienda a fin de concretar el relevo en la gubernatura.

El acto provocó reacciones encontradas porque se supone que se trató de un acto oficial y, por tanto, se hizo con dinero del erario.

Pero además, lo que menos se dio fue tratar los asuntos que se mencionaron en la invitación al evento.

A propósito, al que no le gusto lo del destape de AMÉRICO fue a ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ, uno de los dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en la entidad.

En sus declaraciones ante reporteros dijo que no son tiempos para hacer promociones de candidatos.

AL CIERRE

Éste martes se concretó la licencia de GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, el cual se ausentará 30 días de su función de presidente municipal de Valle Hermoso.

A su relevó entró en calidad e interino, CARLOS SALINAS GARZA.

Las causas de la licencia de ALDAPE BALLESTEROS notificadas al Cabildo son de índole personal y debido a una oportunidad laboral.

+.-Creo que el pueblo es sabio y está cada vez más informado y politizado. Pero también entiendo que la “masa”, ese conglomerado que puede identificarse mediante procedimientos estadísticos, la gran cantidad de individuos, es susceptible de persuadir y manipular.

Es para reflexionar lo que habría escrito el Doctor LORENZO MEYER, en torno a la pobre asistencia ciudadana a la Consulta Popular: “No fueron a la consulta porque no tienen conciencia que han sido explotados casi como animales por siglos”.

Esta fuerte lo expresado pero ilustra el atraso político en el que nos encontramos al grado de que persiste la pasividad y contemplación cuando estamos frente a la oportunidad de ser protagonistas del cambio.