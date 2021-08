Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La amenaza, no se le puede dar otro calificativo, es grave, la educación a partir de la fecha será considerada una actividad esencial y, por tanto, aún con semáforo epidemiológico en rojo las clases serán presenciales a partir del 30 de agosto, quien la profiere es Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud encargado de atender la pandemia de coronavirus y a quien al parecer no le importan las consecuencias de sus actos aún y cuando los mismos han sido tan malos que ya se le pueden contar 243 mil muertos.

Pero no es el problema mayor el anuncio, sino que ayer, en México, fue el segundo día con más casos registrados, más de 21 mil 500 en el país, durante toda la emergencia, es decir, a pesar de que los números les restriegan que nada han hecho bien al respecto, que no pueden, todavía siguen empecinados en no cambiar de estrategia ni de estratega, es más, en ir en contra de toda lógica al intentar llevar a los niños a las escuelas.

No, en Tamaulipas tampoco van bien las cosas, antier más de 400 casos, ayer casi los 400 infectados y 12 muertos, es decir, no estamos para hablar de clases presenciales sin embargo la situación parece, ahora sí, no tener reversa, los niños irán, si o si, a las aulas.

Es verdad, también nosotros, con tanto libertinaje de campañas, vacaciones y demás hacemos mal las cosas, da la impresión de que estamos confundimos creyendo que no pasa nada, que se consideró que la vacunación estaba funcionando (y si funciona en cuando a decesos e infectados pero todavía no es universal) y la verdad es que el número de infectados y de muertos está, otra vez, subiendo y como en los peores días.

Lo más triste, para nosotros como sociedad, es que a diario nos dicen lo mismo, “la población debe reforzar medidas como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol gel para inactivar el virus, mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas y quedarse en casa el mayor tiempo posible”, eso dicen los boletines.

Lo del regreso a clases primero fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo anunció, ayer lo hizo el subsecretario López Gatell ante los gobernadores a quienes les dijo que la educación será actividad esencial, que a pesar de los riesgos se tendrá que llevar a cabo y ese es el problema, las condiciones del país en la emergencia no cambian, los riesgos son muy altos y como prueba está que las infecciones siguen a al alza y, con todo y eso el subsecretario pretende el regreso a clases nomás rebautizando al ramo educativo como esencial para que todos vuelvan a las aulas. Y no, lamentablemente no pasa así, de ser útil pues mejor le hubieran cambiado el nombre al coronavirus, ponerle gripe o dolorcito y listo, de verdad, qué locura.

Es triste enterarse que todos fallamos, las autoridades de salud debieron, desde el principio, ser más duros con los políticos que movilizaban gente, impedirles sus eventos, los partidos y autoridades electorales igual no pudieron hacer un llamado a la cordura, y, desde luego, los ciudadanos teníamos que entender que una campaña duraba 45 días, un gobierno municipal o los Diputados tres años en sus encargos, pero que la salud era primero, que debimos cuidarnos más que nunca.

Ojalá y con los altos contagios y las advertencias de la comunidad científica de que puede ser peor la situación por COVID, las personas entiendan que todavía podemos cuidarnos mucho, que más vale tener vida y salud que las vacaciones, una despensa o un gobierno que nos guste.

Por eso es muy importante que recuerde que debe usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial y no confiarse, hay personas que han sido vacunadas y todavía así han adquirido el virus, los números detallan que es más común ver a jóvenes y niños enfermos del mismo, es más, hasta a las mascotas como perros y gatos está afectando.

Y bueno, para los gobiernos la petición es simple, que mediten bien la situación, que si quieren regresar a clases diseñen una estrategia que funcione y no crean que esta debe ser basada en cambiar de nombre y clasificación a la actividad educativa y colocarla como esencial, no, eso nomás refleja locura, una locura que, por cierto, ya nos costó más de 243 mil vidas y el llevar a la pobreza a más de 12 millones de mexicanos, según las cifras oficiales, es decir, todavía pueden ser peores, no frenar el regreso a clases sería peligroso, hacerlo nomás pensando que es una actividad esencial es peligroso, de verdad, qué locura.

REFORZARAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN NUEVO LAREDO… La Dirección de Protección Civil y Bomberos (PCyB), recomienda a la ciudadanía continuar con el uso del cubrebocas y acatar las medidas sanitarias preventivas, aún y cuando estén vacunados.

El titular de la dependencia Omar Enríquez Sánchez, dijo que el estar vacunado o vacunada no debe ser un motivo para relajarse y bajar la guardia, pues el riesgo de contagiarse de Coronavirus se mantiene.

«Pueden estar vacunados y aun así se pueden contagiar de Coronavirus, simple y sencillamente no te va a dar con la misma intensidad. Hay que vacunarnos y sobre todo respetar las medidas sanitarias, usar el cubrebocas, la sana distancia y el uso del gel antibacterial para evitar la propagación del Covid-19», indicó.

Agregó que bajar la guardia en estos momentos representa una gran probabilidad de contagios superior al que ya se tiene en la ciudad.

Otra de las recomendaciones que Enríquez Sánchez emitió, es hacer un hábito la desinfección en los productos que se adquieren en centros comerciales, así como a cada persona cuando reciban visitas.

Destacó que es el momento de trabajar todas y todos en conjunto, aplicar y replicar las medidas sanitarias, evitar salidas innecesarias y reuniones con gran cantidad de personas.

LLAMAN CIENTIFICOS DE LA UAT A NO VER LA VEJEZ COMO ENFERMEDAD… La vejez no es una enfermedad, sino una etapa más de la vida que debemos pasar con plenitud, aseguró la Mtra. Flor Esthela Carbajal Mata, especialista de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), al dictar la conferencia virtual “Importancia de la socialización del adulto mayor”.

La charla, realizada a través de la plataforma Microsoft Teams, corresponde a las actividades de educación continua que desarrolla el plantel universitario en diferentes temas.

La ponente dijo que existen muchas actividades que pueden realizarse para hacer más plena la etapa de la vejez. “El deterioro no se puede detener, pero sí se puede vivir de buena manera la última etapa de la vida”, afirmó.

“Hay actividades intelectuales que se pueden adecuar a nuestra vida para que los efectos del tiempo no nos afecten tanto. La socialización es un aspecto muy importante para conservar o procurar un estado saludable”, agregó.

En palabras de esta experta, que ha investigado los riesgos de salud, estilos de afrontamiento y resiliencia de adultos mayores, aquellos que mantienen un círculo social activo tienden a ser más saludables en general y gozan de mayor estabilidad emocional.

“Se trata de tener comunicación con nuestra familia, pero, además, con amigos cercanos, e incluso hacer amistades nuevas. Actualmente, por la pandemia, no es posible estar tan en contacto con nuestros seres queridos, pero para eso son las herramientas tecnológicas como el teléfono celular, que nos permiten estar en comunicación constante”, apuntó.

Dijo que la socialización nos ayuda a no encerrarnos en nuestra soledad y que las personas mayores pueden encontrar ideas de apoyo social, por ejemplo, los grupos de la tercera edad, que brindan la oportunidad de pasar tiempo con otras personas en actividades como el ejercicio.

“Otra forma de socializar es hacer labores de voluntariado. Recordando que la socialización aumenta la esperanza de vida, disminuye el sentimiento de soledad, mantiene la mente activa, mejora el bienestar físico y emocional, y también mejora la calidad de vida”, asentó.

Por último, recalcó que el hecho de socializar, jugar juegos de mesa, aconsejar a amigos y opinar con ellos sobre distintos temas ayuda a las personas de edad avanzada a mantener la mente activa y, por ende, a sentirse parte de la sociedad.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com