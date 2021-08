Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero sostuvo que la investigación contra el panista Ricardo Anaya no es por recibir dinero o haber dado un voto en cierto sentido, sino por corrupción a nivel Estado para entregar bienes de la nación.

Durante la VII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, Gertz Manero precisó que Anaya Cortés es copartícipe de una “inmensa colusión” que dañó a toda América Latina y a México, como lo fue el caso Odebrecht.

Si bien no mencionó el nombre del ex candidato presidencial, el fiscal expuso: “Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido (la reforma energética)”.

Se trata, dijo, del “caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos más importantes en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país”.

Gertz Manero precisó que ese asunto que está ligado al caso Odebrecht, “y afortunadamente hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de una campaña; los hemos ido procesando y trayendo de nuevo a México y obteniendo órdenes de aprehensión”.

Y, ante quienes defienden a Anaya, manifestó: “No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece deleznable, es un asunto de fondo, es un asunto de la nación mexicana y patrimonio de todos nosotros”.

La FGR acusa a Ricardo Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para que en 2014 votara a favor de la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto y con la que el sector se abrió a la iniciativa privada. (Apro).