Por Agencias

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes falleció la actriz y cantante de la Época de Oro del cine mexicano, Rosita Quintana, a los 96 años.

El 27 de julio pasado, la actriz fue sometida a una cirugía en la que se le extirpó un tumor en la tiroides, tras lo cual permaneció en el hospital.

La también compositora nacida en Argentina (1925) y nacionalizada como mexicana, actuó al lado de leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdés Tin Tan y Pedro Armendáriz.

Cantante de música ranchera, tangos y boleros, tuvo éxitos como Vámonos al parque Céfira. En 1955, obtuvo el Premio Wurlitzer a la mejor cantante ranchera.

En el cine, sus créditos incluyen Susana, Serenata en México, Cuando México canta, No me defiendas compadre, ¡Ay, Palillo, no te rajes!, A los cuatro vientos, ¿Dónde estás, corazón? y La duda.

Además de poseer una belleza que deslumbraba en la pantalla, Quintana tenía facilidad para la comedia. En Calabacitas tiernas dio vida a Lupe, la empleada doméstica capaz de poner en su lugar a Tin Tan y sus ocurrencias, aunque también se daban tiempo para bailar swing a trío con Willy, interpretado por Ramón Valdés.

Más recientemente actuó en las series Así son ellas, Peregrina y El secreto de Alejandra. En 2016, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro a la trayectoria.

Quintana debutó en el teatro argentino a los 15 años y para 1947 ya estaba en México, donde comenzó con espectáculos en el centro nocturno El Patio. La buena aceptación del público local la hizo fijar su residencia en el país, que recordaba con gusto haber recorrido de punta a punta como artista.

Se casó con el empresario Sergio Kogan, con quien tuvo un hijo, Nicolás, y adoptó a una hija, Paloma.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó el fallecimiento de Quintana en su cuenta de Twitter. (La Jornada y Ap).