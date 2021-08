Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria aplica un cobro exagerado y arbitrario por el servicio de agua potable al CBTIS 119, tarifa que a decir del director Humberto Salvador Meléndez Porras es injusta.

Argumentó que el plantel se abastece en un 90 por ciento de un pozo profundo por cuyo servicio se paga una tarifa a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de manera que es muy poca el agua que esta escuela utiliza de la red municipal de la Comapa.

De acuerdo con el directivo, ese es un problema que data de varios años porque no se ha podido encontrar una solución, como pudiera ser el pago de una módica cuota o un descuento considerable justo y proporcional a lo que consume la institución, pero hasta ahora la Comapa de Victoria no ha accedido a esta demanda.

El director del 119 dijo además que durante este año y medio que lleva la pandemia, tiempo durante el cual los estudiantes no han acudido a las aulas y en consecuencia el gasto de agua es aún menor, la Comapa sigue aplicando los mismos altos cobros.

Sostuvo que el organismo operador accedió a descontar el 50 por ciento en la tarifa, pero desde su punto de vista sigue siendo mucho dinero el que se pagaría y no corresponde a lo que se gasta de agua que abastece la Comapa.

Finalmente, recordó que el CBTIS 119 no recibe ningún peso como apoyo para el pago de los servicios públicos, gastos que se cubren cada semestre con la aportación económica de los alumnos, sin embargo, actualmente muchos están en rezago por los problemas económicos originados por la pandemia.