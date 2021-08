Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El paso histórico se dio a nivel nacional y estrenamos la democracia participativa mediante la Consulta Popular en su versión 2021.

Y aunque la presencia de ciudadanos fue poca, en modo alguno es carente de valor porque se trata de hombres y mujeres, sin importar filiación política, que saben la dimensión de éste tipo de eventos. Entienden, así sea de manera intuitiva, que la cantidad no es calidad.

Guste o no las bases están en plena edificación; se anima el andamiaje para que pueda “quitársele el freno al cambio” y profundizar en un proceso que se da inevitablemente.

“Aiga sido como aiga sido”, diría uno de los farsantes de la democracia, las mesas receptoras se abrieron para recibir valiosas opiniones, pese a las trabas y trampas que conspiraron para tronar la Consulta.

Cabe apuntar que esta vez no se movieron las estructuras partidistas, al menos no las tradicionales, y por tanto no hubo moches, acarreos y dádivas. Menos se saturo el espacio auditivo y visual con promociones inflamadas y reiterativas de figuras de la política pero si se atiborró el ambiente en medios tradicionales con la infaltable guerra sucia y desinformación para generar sembrar dudas y confusión.

Pocos espacios de comunicación abiertos mostraron su apego a la causa de los ciudadanos. Pero ahí estuvieron puestos en la defensa de la causa.

El campo de batalla, más o menos equilibrado, volvió a darse en portales y redes sociales en donde se minimizó, descalifico y tergiversó la importancia de la democracia participativa y, en contraparte, se hizo entendible la campaña engañosa que fluyó, seguramente bajo estipendio y se promovió la participación al tiempo que se arremetió contra las noticias falsas.

Y los organizadores volvieron a las andadas y, similar al pasado reciente, se inclinaron a favor de sus padrinos e hicieron lo que estuvo a su alcance, mediante malévolos procedimientos y justificaciones injustificables.

Pero similar a otros momentos, los ciudadanos se movilizaron y, pese a que se escondieron los lugares en los que se podía dar el SI o el NO.

“No sabíamos a dónde ir; no encontrábamos la casilla pero preguntamos por el celular”. “Más escondidos no pudieron estar; recorrimos varios lugares para poder ubicarlos”; “lo del cambio de dirección de las casillas es una vergüenza; es evidente que lo hicieron a propósito”; varios del grupo de Facebook de mi colonia, sobre todo la presidenta, están diciendo que es pérdida de tiempo y les dije que es para que ven lo que valemos”.

Se notaba la determinación, el grado de conciencia y la responsabilidad para no dejar que las cosas sigan igual; de marcar un alto; de hacerse visibles y empoderarse, según lo externó una mujer que dijo pertenecer a una agrupación. “Necesitamos poner nuestro granito de arena”, subrayó en trayecto hacia la urna.

La experiencia por supuesto que es enriquecedora porque se observa a gente de bien, que saben que no están perdiendo el tiempo que, así lo externaron, se atienen al 39 Constitucional.

Igual hubo señalamientos ante la falta de promoción para que los ciudadanos estuvieran adecuadamente enterados de los detalles de la Consulta.

Eso precisamente se le señaló a un funcionario que labora en la Vocalía de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo desempeño es en Tamaulipas.

Fiel a su centro de trabajo y a sus patrones y luego de la cortesía de rigor hacia los responsables directos de la mesa receptora, tuvo que responder a las “novedades” que se le plantearon y que más de una voz había vertido de manera directa.

Para él los problemas de la promoción tienen que ver con los legisladores federales que determinaron que a la consulta saliera en medios a partir del 15 de julio, lo que es un tiempo bastante limitado para una campaña de alcance nacional.

Lo del funcionamiento de las “casillas” en lugares que no eran los sitios habituales a los que acudía el “elector” se debió a la falta de presupuesto que no fluyó desde la ventanilla de la que debería de haber salido.

El caso es que los ciudadanos que buscaron y encontraron su lugar para emitir su opinión se lo mandaron decir al INE y cúpula que lo dirige: están inconformes con la manera en la que llevaron a cabo la Consulta Popular.

Vale apuntar que faltaron responsables de casilla; que sobraron empleados del INE que pasaron a levantar reporte y tomar evidencia y que la presencia de observadores electorales fue mínima.

Nos enteramos que, en general, los que recibieron nombramiento para estar en las mesas receptoras asumieron su responsabilidad pero es propicio señalar que no faltaron incumplidos. Sabemos de referencias de al menos un caso de “funcionarios de mesa” que llegaron, vieron y se marcharon.

El apunte es que con lo de la consulta no ganan unos y pierden otros, aunque el proceso estuvo salpicado de partidismo. Los que siguen pisando firme son los ciudadanos; los que están convencidos que son parte de la transformación y que en su agenda no está asumirse victimas invisibles sino sujetos de su destino y animadores de la justicia y democracia participativa.

AL CIERRE

En la Consulta se vio cualquier cantidad de adultos mayores, más mujeres que hombres, también jóvenes y jóvenes.

El reporte es desde la mesa receptora…

Gracias a la capacitadora, ZAIDA PINSON y, desde luego, a la secretaria, licenciada ADRIANA MENDOZA.