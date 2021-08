Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al dirigente del PAN, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, no lo sacan de Tampico, lo que tiene su lógica pero no deja de ser presencia simbólica y no parte de un proceso de reorganización de su partido en la entidad, pese a los nada halagadores resultados que obtuvieron en los comicios pasados.

Pero si se trata de grilla o de encargos menores que le ordenó su jefe político, que seguramente así es, el llamado “Cachorro” está en la jugada.

No hace mucho fue a la ciudad y puerto para reunirse con un militante del tricolor de la vieja guardia para hablar de la alianza que quieren tejer entre el PAN, PRI y PRD, con miras a las elecciones del 2022.

En aquel entonces levantó polvareda mediática porque el dirigente estatal del tricolor, EDGAR MELHEM SALINAS, le recordó al panista que andaba en la ventanilla equivocada y que las alianzas no se conforman por medio de boletines.

Por supuesto que no se trató de un error político de CANTÚ GALVÁN sino de un acto deliberado para significar que la unión partidista se tendrá que conformar, contra viento y marea.

Además, la pretensión de levantar roncha en Tampico, en donde gobierna JESÚS NADER NASRALLAH, uno de los precandidatos a la gubernatura, es ilustrativo de la intención del dirigente formal del albiceleste.

Si ello no fuera suficiente, “El Cachorro” acaba de reunirse con integrantes del Cabildo que dirige NADER NASRALLAH.

Buen punto para “placearse” y ver si de rebote le toca algo aunque lo más seguro es que trate de darle calor a NADER, un panista que se vende como serio, eficiente, cercano a sus representados y honorable pero arrastra un pasado y vive un presente no exento de trapacerías y corrupción.

Lo que se ve y comenta es que “Chucho” se defiende en cuanto a imagen positiva en el municipio que gobierna pero no pasa de ahí pese a que ya externó su interés por ser el candidato de su partido para la contienda venidera. Esto significa que, por ahora, no quiere salir de su zona de confort quizá debido a que trata de evitar el golpeteo o no le resulta fácil desviar recursos del Ayuntamiento para su promoción.

Tampoco es muy justo y menos certero el que CANTÚ GALVÁN sea recurrente en cuanto a engordarle el caldo a su compañero de partido.

Y es que NADER no es único panista que trae aspiraciones a futuro. Ni modo que el jerarca de Acción Nacional en la entidad ignore que el diputado, GERARDO PEÑA FLORES y el titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, forman parte del paquete que cuenta con el visto bueno del jefe político estatal.

Si la idea es animar al panismo para lo que se avecina no tendría mucho sentido que GALVÁN CANTÚ se clave en un bastión que, de tiempo atrás, guarda fidelidad con la causas de su instituto.

Más bien la prioridad para el dirigente albiceleste tendrían que ser los municipios en los cuales su partido y candidatos fueron derrotados pese a ser gobierno.

En Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Altamira y varias localidades más, seguramente los miembros del blanquiazul continúan en espera de que se de la autocrítica y reestructuración.

Tal parece que los próceres del PAN ven y no quieren ver y en el pecado pueden llevar la penitencia.

RULETA

En verdad es que no era necesaria la llamada carta responsiva que le piden a los padres de familia para que envíen a sus hijos a la escuela.

La decisión no requiere de procedimientos burocráticos en tanto que existe una corresponsabilidad entre autoridades educativas, comités de seguridad en salud, alumnos, maestros y padres de familia.

Lo fundamental es que existan protocolos sanitarios en cada plantel y que, en los hogares, los padres de familia estén vacunados, al igual que los profesores y, que, estén atentos de sus hijos y alumnos, en forma respectiva.

Seguir con el confinamiento y las clases en línea aumentara el bajo rendimiento escolar y los problemas de salud a los niños y jóvenes.

Recordemos que, acorde a estudios, los hogares se han constituido en centros de contagio porque, generalmente, es ahí en donde se relajan las medias sanitarias.

A propósito, el Gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sostuvo que en la entidad no se requiere que los padres de familia firmen una carta responsiva para que sus hijos regresen a clases presenciales.

En ese sentido, el mandatario coincide con el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La aclaración vale porque dese la Secretaría de Educación Pública (SEP) se emitió un lineamiento que incluía el citado requisito.

AL CIERRE

Con la novedad que 482 escuelas de nivel básico, de 19 municipios que se encuentran en semáforo verde, naranja o amarillo tendrán clases presenciales al inicio del presente ciclo escolar.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de Educación, MARIO GÓMEZ MONROY, mismo que sostuvo que de manera voluntaria, previa autorización, igual pueden retornar a esta modalidad escolar planteles de carácter público y privado que se encuentren en municipios que tengan semáforo rojo o Fase 1.