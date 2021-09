Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque la Secretaría de Salud estatal tiene un registro de solo cien abortos que se practican cada año en Tamaulipas, en realidad la cifra es mayor porque si se incluye a las chicas que se lo practican clandestinamente, además de las que acuden a las entidades donde, sin importar las causas, esa práctica es legal, como en la ciudad de México, alertó Claudia Valdés.

La representante de la asociación civil “Salva una Vida” añadió que “aquí en Tamaulipas es muy bajo el número de abortos registrados porque sigue siendo considerado como un delito; de acuerdo a las autoridades son menos de cien e al año, pero sabemos que muchas muchachas acuden a otras entidades donde ya es legal a practicarse el aborto aparte de los los que se practican clandestinamente”.

Claudia Valdés añadió que precisamente porque se realizan en la clandestinidad no los abortos se denuncian, además de que difícilmente las afectadas lo hacen público o interponen denuncias penales debido a que tendrían que vivir un proceso legal y volver a victimizarse.

“Sabemos que interponer una denuncia penal implica que la muchacha que abortó tiene que ir a dar la cara y entonces por cuestiones personales no lo hacen; ya después buscan ayuda porque desgraciadamente las mujeres que pasan por el crimen del aborto pasan también por el síndrome postaborto y es cuando nos llegan a buscar para las terapias”.

Hizo énfasis en que después de que a una jovencita le practicaron el aborto experimenta el síndrome de posaborto y en esa condición generalmente acuden a buscar ayuda o apoyo a través de terapias.

Comentó que muchas adolescentes que no están preparadas física ni mentalmente para ser madres, aunado a la falta de orientación y prevención, provocan que tengan embarazos inesperados y, en consecuencia, los abortos.

“Este problema es grave porque no están física ni mentalmente ni en ningún sentido preparadas para ser mamás, no tienen la guía de una persona para que les diga espera no es tu tiempo de que tengas relaciones sexuales, empezando por ahí esa es la prevención no; darles un condón o un anticonceptivo, porque esa no es la prevención ideal para una adolescente de 13 o 14 años”.