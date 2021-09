Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Una sociedad bien informada es una sociedad libre”, nos dijo en una clase a sus alumnos mi maestro de Comunicación Organizacional Lic. José Luis Villarreal Cantú.

Esa frase se me quedó muy grabada. Y agregaba el maestro que los medios de comunicación, cuando se lo proponen benefician a los habitantes una ciudad, de una región, de un país… y ventilando las buenas y las malas acciones de gobernantes y de grupos de poder económico, propician una vida en bienestar de la gente. De ahí la necesidad de que tengan fortaleza los medios de comunicación.

Decía mi profesor que no solo hay que publicar las malas acciones o las inacciones gubernamentales, “también hay que publicar cuando hacen bien el trabajo”.

Esto lo recordé ahora cuando me entero que directivos de diarios que integran la organización “Alianza Medios de Comunicación de Tamaulipas” (AMT) tuvieron reunión esta semana.

¿Qué medios integran esta Alianza? Anótele. Todos ellos medios de gran relevancia, tanto en sus modalidades impresas como digitales: El Diario Mx, de Ciudad Victoria; El Sol de Tampico; El Mañana de Nuevo Laredo, El Mañana de Reynosa; y Contacto de Matamoros.

En esa jornada de trabajo, entiendo, se establecieron acuerdos para la realización conjunta de material informativo, que pueda otorgarle a los usuarios de estos cinco medios la generación de opinión pública con base en la información que se genera en cada una de las ciudades sedes de la AMT.

Y se dejaron las bases para un plan conjunto en materia de generación de contenidos, para darle cobertura al proceso electoral 2022 en Tamaulipas, donde todos los tamaulipecos que contamos con credencial INE elegiremos Gobernador.

Son tiempos en que las libertades parecen de repente estar amenazadas por instancias diversas que las satanizan, las amenazan. Y ante ello es bueno aliarse. ¿Qué no?

Dos.- Pues ahí tienen que el abogado victorense Ricardo Rodríguez Martínez, delegado de Gobernación de la 4T en tierras tamaulipecas sostuvo esta semana reunión de trabajo con el Gerente Ejecutivo de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos -Banobras en Tamaulipas-, el Doctor Antonio Galván Vera, reunión en la que conversaron sobre la importancia del Financiamiento de la Banca de Desarrollo para los Municipios de Tamaulipas y sus necesidades.

El Gobierno de México a través de sus instituciones está comprometido con el desarrollo económico de la nación nos dijo el abogado Rodríguez Martínez.

No hay que perderle la pista a este victorense, que ya fue diputado local y trae mucho entusiasmo por hacer su mejor aporte al beneficio de sus paisanos.

Tres.- Los sindicalizados del ISSSTE Tamaulipas andan buscando nuevo dirigente.

El Dr. Fernando Guerrero Amieva, es fuerte aspirante a ser el próximo líder sindical de la institución en la entidad.

Ya dijo que es momento de cerrar filas y apoyar el cambio que todos queremos, los invito a trabajar como un solo equipo para acabar con todos los vicios que siguen permeando dentro del ISSSTE en Tamaulipas.

El galeno deja bien claro: “Como lo he dicho, urge un cambio en el sindicato, han sido muchos años de abandono, muchos años de ver cómo la gente que está al frente no hace su tarea, muchos años de ver como se deteriora la relación, muchos años de aguantar a gente que nos imponen que solo vienen hacer negocios y llevar agua a su molino, esto debe cambiar, no queremos imposiciones, ni líneas, queremos que el trabajador decida”.

Y añade: “Ya los trabajadores y sus familias están hartos de la situación y por lo mismo están pidiendo un cambio que vele por sus intereses, un cambio que venga a mejorar las condiciones generales de trabajo, un cambio en el trato que reciben, un cambio que venga a fortalecer a la gran familia del ISSSTE en el estado”.

“No podemos tapar el sol con un dedo, ni decir que estamos bien, cuando no es cierto, todos los saben, por eso señalan la necesidad de transparentar esta importante área que no está cumpliendo, y lo haremos, tengan la seguridad, como se los he dicho, nada se hará en lo oscurito, habrá claridad y mucha transparencia en Tamaulipas”, dice Fernando Guerrero.

Y promete asegurando: “estaremos muy pendientes que se respete la bolsa de trabajo, para que las plazas de base, de pie de rama, de nueva creación o que hayan quedado vacantes sean otorgadas en forma clara y transparente como debe de ser”. NOS VEMOS.

