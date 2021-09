Por Agencias

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que es posible que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de los hechos de este domingo en Salamanca, Guanajuato, en la que se utilizaron explosivos para asesinar a varias personas, y advirtió que no es la primera vez que la delincuencia recurre a estos artefactos.

“Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, de que en Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo”, dijo.

En conferencia de prensa realizada en la capital oaxaqueña, el mandatario optó por no dar detalles del caso o si se trató de una represalia por el asunto de cobro de piso a comerciantes; sólo dijo que las víctimas eran gente de trabajo, y aun cuando el sitio donde se agredió a las personas es un bar, realmente era un restaurante de corte familiar.

Lamentó los hechos, “la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo a la información que tenemos fueron a entregar un supuesto regalo, porque el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores.

“Era un explosivo y esto les causó la muerte, lamentablemente. Les enviamos a sus familiares, amigos, nuestras condolencias”.

Puntualizó que se está haciendo la investigación, y es probable que la FGR atraiga el caso por tratarse de uso de explosivos.

“No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones; vamos primero a conocer sobre el caso, investigarlo, desde luego, castigar a los responsables, que no haya impunidad.

“Se va a colaborar con la fiscalía, si así deciden, en cuanto a atraer el caso, trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar. No quiero que se politice el asunto, es delicado, lo mejor es hacer la investigación.

“Sabemos que eran gentes, los que perdieron la vida, de trabajo, que aun teniendo el nombre de bar era más un restaurante familiar, visitado por mucha gente en una calle principal de Salamanca. Entonces, vamos a esperar”.

-¿Tienen información de cobro de derecho de piso?

-No se sabe, no tenemos información, no está clarificado, pronto vamos a saber si la fiscalía decide atraer el caso o se mantiene la investigación en Guanajuato, indicó. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño/La Jornada).