Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena no van a traicionar al pueblo, se van a modificar todas aquellas leyes inconstitucionales y que atenten contra los derechos de la ciudadanía, se va a impulsar una política legislativa de claridad y que el pueblo sepa qué legisladores fueron los que votaron en contra del pueblo, para que los conozca y no les vuelva a dar el voto, indicó Juan Vital Román Martínez.

A punto de incorporarse en la próxima legislatura, Román Martínez aseguró que el pueblo no se va a arrepentir de haberles otorgado el voto para cambiar el Poder Legislativo estatal, y como ejemplo puso que se habrá de revisar los relativo al gasto público para corregir las anomalías cometidas, y sobre todo que el pueblo sepa perfectamente quiénes fueron los legisladores que lo traicionaron para que no vuelvan a votar por ellos cuando de nuevo se atrevan a pedir el voto.

Maestro de profesión, el diputado de Morena calificó como “una marranada en todos los sentidos” lo que hicieron los actuales diputados en cuanto al gasto público, como favorecer con guardias a los funcionarios, todo lo que habrá de corregirse una vez que inicie funciones la nueva Legislatura.

En ese sentido, dijo, el pueblo debe tener plena confianza de que se va legislar por leyes justas y en beneficio a toda la comunidad.

Román Martínez, indico que se van a revisar todas leyes que el Poder Judicial Federal ha declarado inconstitucionales en Tamaulipas, para hacer la reforma correspondiente, derogando lo abusivo, como el caso de la Ley de Hacienda, con cobros violatorios de la Constitución, estando el caso del impuesto a bebidas alcohólicas, cuando es una función exclusiva federal, el cobro del 8 al millar por registrar compra-ventas, cuando lo único que hace el Estado es poner un sello, y muchas que ya han sido sancionadas por Jueces y Magistrados Federales.

El legislador victorense solo pidió paciencia a los ciudadanos, ya que son muchas las leyes y reglamentos que hay que modificar, derogar otras y en su caso aprobar nuevas leyes, todo va a ser revisado con especialistas en las diferentes materias, como el derecho, para lo cual habrá un intenso trabajo, que será público y toda la ciudadanía se enterará del comportamiento de sus legisladores.