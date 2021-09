Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como en las películas de Hollywood, el paquete llegó a quien había que eliminar, un regalo de cumpleaños, dijeron, apenas abrió la caja y explotó una bomba matándolo a él, un amigo e hiriendo a varias personas más.

Igual, como en las películas de acción que tanta demanda tienen en las plataformas y el cine, no hace mucho a una ciudad entró un comando armado a ejecutar personas, unos dicen que fueron 14, otros hablan de 17 o más, los números oficiales nadie los creyó así que ni para que mencionarlos.

En ambos casos, el bombazo ocurrido apenas unos días atrás en Salamanca, Guanajuato y lo del comando en Reynosa, Tamaulipas hace unos meses, se presume que los caídos eran personas inocentes y, también en ambos actos, lo que se ve es que los malos quieren asustar, seguir amedrentando a la población al exhibir como inútiles a las corporaciones policiacas y de seguridad que, se presume, nos protegen de esa clase de delitos.

Actos así lastiman a la sociedad, no hay forma de justificarlos, ya que hasta cierto punto son entendibles, no deseables, los ajustes de cuentas entre delincuentes, los muertos en enfrentamientos, porque son personas que saben a qué se dedican, tienen conciencia del riesgo, a veces de que no van a vivir mucho tiempo y que no van a tener paz porque su actividad no se los permitirá, pero es diferente cuando se observan actos de terrorismo.

Esa es nuestra realidad, este México ya lleva años sumergido en el terror al grado que los jóvenes tienen mucho tiempo escondidos, los padres con miedo, no es para menos, lo que ocurrió en Salamanca dejan claro que ya nos podemos comparar con Siria, Irak, Afganistán, o todos esos países donde el terrorismo y muerte se dan constantemente o los delincuentes matan de las formas más sofisticadas y de impacto.

México, al observar estos actos, debe tener claro que es víctima del terrorismos que ha crecido por la incapacidad de los políticos, sobre todo de Diputados locales y federales, que no han sabido luchar para que haya más presupuesto para prevenir el delito, no para contratar policías solamente sino para asegurarse que ningún acto de este tamaño quedará impune, al tiempo que se garantiza a los chavos una forma digna de ganar dinero, la oportunidad de desarrollar sus talentos y eso solo se hace mejorando los sistemas educativo y de salud.

El presidente, los legisladores, los partidos políticos, todos deben reaccionar, comprender que combatir la violencia no se limita a enviar policías y más policías, soldados, marinos, y federales a los lugares de conflicto ya que eso de poco o nada a servido.

En efecto, todo el tiempo ha hecho falta una estrategia integral para recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad de todo el país, el gobierno se equivocó en perseguir “objetivos prioritarios” sin entender que primero debe ser la gente, reducir la pobreza, aumentar las oportunidades, tener ocupados a los jóvenes con empleos o en la escuela, atender a los niños antes de que caigan en manos de los vicios.

En concreto, debemos tener claro que la violencia no se acabará con más violencia, no es matando a los matones como se irán viendo resultados ya que la organización de estos grupos les permite seguir como si nada ocurriera a la caída de uno de ellos otro lo suple y listo, el asunto es más de fondo, la paz se conseguirá cuando se pueda combatir la corrupción, impunidad, reducir la pobreza, mejorar el sistema educativo de tal forma que este detecte cualquier problema y no solo se concrete a expulsar niños de sus aulas.

Hoy nuestro país está en llamas, urge apagarlo y la primera medida debe ser que no quedé impune ese bombazo porque eso puede alentar a normalizar esta clase de asesinatos que siempre dejan muchas víctimas colaterales e inocentes.

NO BAJEN LA GUARDIA, GOBIERNO DE NUEVO LAREDO… El presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, informó que debido a la disminución de casos Covid, Nuevo Laredo pasó a semáforo amarillo, sin embargo el riesgo de contagio aún existe, por lo que recomendó no bajar la guardia y mantener los protocolos sanitarios.

“No hay que bajar la guardia, debemos mantener el uso de mascarillas, gel antibacterial, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, quedarse en casa sino es necesario salir y no acudir a lugares concurridos”, dijo el alcalde.

Por su parte, el doctor y director de Salud Municipal, Alejandro Cervantes Martínez, mencionó que se mantiene una tendencia a la baja, donde en la última semana hubo días en los que no se registró un solo caso positivo.

“Esperamos se mantenga esta tendencia, comparado con otras semanas en las que se registró el repunte, ésta última ha sido la de menos casos confirmados con tan solo 110 positivos en toda la semana”, mencionó.

Desde que empezó la pandemia, en la Ciudad se han confirmado 6 mil 604 casos positivos, se han recuperado 5 mil 621 y 845 personas han perdido la vida a causa del virus.

