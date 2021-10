Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Apenas horas después que los dirigentes nacionales de Morena les pidieron “no venderse” con la oposición, dos legisladoras decidieron “chapulinear” e incorporarse a la bancada de Acción Nacional del Congreso de Tamaulipas.

Se trata de Leticia Sánchez Guillermo, representante del distrito 11 con cabecera en Matamoros, disgustada con el partido guinda porque no fue nominada para la alcaldía de aquella región, y Lidia Martínez López, del distrito 17, El Mante, quien resumió que se traslada con el PAN porque fue “un acuerdo con mi equipo”.

En cuanto rindieron su protesta de Ley, guiadas por el dirigente estatal panista y futuro diputado, Luis René “Cachorro” Cantú Galván, se presentaron ante los reporteros para anunciar con orgullo su nueva militancia.

Ante decenas de reporteros, al mismo interior del Palacio Legislativo, Cantú les dio la bienvenida entre aplausos de sus compañeros de bancada que las vitorearon.

Con ellas dos, más el retorno de un escaño que el Tribunal Federal le quitó –en recurso de reconsideración- al PRI, el grupo panista incrementa a 15 diputados.

El presidente panista las consideró como mujeres “valiosas” para su partido, y permitió que cada una tomara el micrófono para responder a preguntas de la prensa, en un encuentro que duró 12 minutos.

Leticia, quien llegó a la 65 legislatura por reelección, se quejó del acalde de Matamoros, Mario López Hernández, y dijo que abandonó las filas morenistas porque fue “humillada y perseguida por los que ahora están sentados en Matamoros gracias al trabajo de esta servidora”.

Agregó: “Yo soy fundadora de Morena, de las que caminaron, que trabajaron, a las que les costó una botella de agua, de las que anduvo trabajando entre agua y frío, sin importar nada porque luchaba por un proyecto que hoy desgraciadamente tiraron a la basura”.

Su incorporación al PAN no fue noticia. Ya participaba con la bancada celeste en la legislatura que terminó su ejercicio este 30 de septiembre.

Acusó alcalde López Hernández de ser “un sujeto machista que tiene 22 demandas porque ha violentado a mujeres”, por lo cual ella no quiere estar cerca de él.

En consideración de Sánchez Guillermo, “el concepto que tiene Mario López es que las mujeres no servimos para nada”, y relacionó que es misógino, tanto que, del equipo de colaboradores en el ayuntamiento, solo tiene a una mujer, “lo que quiere decir que ese señor odia a las mujeres”.

Más adelante dijo que “me voy a ir de Morena y Acción Nacional me arropó desde el momento en que allá me hicieron a un lado, me golpearon, me acosaban. Era mucho el acoso”.

Después de la rueda de prensa, Sánchez publicó un “comunicado oficial” en que dice que “he decidido cambiarme del partido Movimiento de Regeneración Nacional al Partido Acción Nacional”.

Agregó que “me voy porque desgraciadamente ese proyecto está corrompido, me voy porque me botaron y porque todo lo que se llegó a construir en el pasado se está yendo a la basura”.

Leticia Martínez López rindió su protesta de pie, en el salón de sesiones, y más tarde apareció en silla de ruedas.