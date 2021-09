Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Pruebas de laboratorio practicadas durante las últimas 24 horas confirmaron 475 nuevos casos de Covid-19 y 15 fallecimientos en Tamaulipas, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa al presentar su reporte sobre el avance de la pandemia.

Subrayó que la tercera ola de Covid-19 caracterizada por la circulación de las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta, además de la cepa original, ha ocasionado elevados picos de contagios y ha afectado a adolescentes y adultos jóvenes, por lo que insistió en su llamado a no relajar medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos.

De acuerdo con la funcionaria, las muertes de este miércoles se registraron en Altamira (3), Reynosa (3), Ciudad Mante (2), Nuevo Laredo (2), Tampico (2), Ciudad Madero (1), Matamoros (1) y Soto la Marina (1).

Mientras tanto, los nuevos contagios se registraron en Matamoros (109), Ciudad Victoria (103), Tampico (57), Reynosa (46), Altamira (39), Ciudad Madero (32), (Aldama (24), Ciudad Mante (22), (Nuevo Laredo (14) y el resto en otros municipios de la entidad.

Si se sigue la secuencia de las muertes a partir del inicio de la pandemia, lo más seguro es que mañana jueves Tamaulipas llegue a las 6 mil muertes, considerando que hasta este miércoles la suma es de 5 mil 995.

Pidió reforzar estas acciones con el estornudo de etiqueta, evitar salidas no esenciales, desinfectar objetos y superficies de uso común, no asistir a reuniones sociales donde no se respeten las medidas preventivas, ventilar todas las áreas de la casa y no saludar de mano, abrazo o beso, principalmente.