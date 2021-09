Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los alcaldes de Morena que se reeligieron, MARIO LÓPEZ HERNÁDEZ y ADRÍAN OSEGUERA KERNION, de Matamoros y Madero, en forma respectiva, no tendrán mayores sobresaltos a la hora de iniciar su gestión porque le seguirán de frente.

Para fortuna de ellos, la continuidad les favorece y simple y sencillamente sacaran adelante los proyectos trazados hasta el cierre de año y estarán listos a fin de encarar lo que viene.

Se espera que metan el acelerador debido a que ambos personajes quieren ser tomados en cuenta para ser candidatos a la gubernatura.

Tampoco tendrá “broncas” el panista de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, debido a que es de los agraciados por lo de la reelección.

Y también él deberá pasar de lo ordinario a lo extraordinario ya que, igual trae el propósito de representar a su partido en la contienda del 2022, en caso de que su jefe político, el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, así lo decida.

Hasta ahora “Chucho” no deja su presencia local y se circunscribe a realizar reuniones que no dejan de ser más de lo mismo. Da la impresión que le da hasta “güeva” que lo hayan considerado. La verdad es que no se le ve empuje.

Por cierto, el diputado GERARDO PEÑA FLORES, otro de los disque precandidatos que no se da a notar. Y debería hacerlo porque a él le viene a modo aquello de que, “ves que te quieren poco y tú que te das a odiar”.

A lo mejor ya le entró el síndrome de NADER, ese de ser tacaño hasta la ignominia y, por tanto, no saben lo que es sacar un peso de su bolsa para invertirlo en su proyecto futurista.

Están acostumbrados que el billete sale del erario público y si no es así prefieren andar a las pegadas o de plano nadar de muertito para ver en qué momento les dan el sí y pasan la charola.

Lo anterior, si hablamos de prospectos panista, nos lleva a mencionar que el Secretario General de Gobierno, CESAR “El Truco” VERÁSTEGUI OSTOS, anda más aplicado que sus compañeros.

Cuando menos hace de eventos simples un acontecimiento que detona en lo mediático, por obra y gracia de sus amigos que saben de comunicación política.

Pero regresando con los alcaldes, el que no tiene de que preocuparse es el presidente electo de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, en tanto que recibirá el mando de parte de su mamá, la alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ quien, dicho sea de paso, también quiere relevar a GARCÍA CABEZA DE VACA.

En donde lo más seguro es que se den los “asegunes” es en Victoria debido a que el presidente, EDUARDO GATTAS BÁEZ, recibirá el Municipio con grandes carencias y sin recursos, al menos de octubre a diciembre.

Ahora mismo hay un clamor de los capitalinos por el pésimo servicio de recolección de basura, los baches y la falta de agua en no pocas colonias.

Por si fuera poco, a las actuales autoridades las acaba de doblar el sindicato con lo del aumento salarial.

Significa que se tendrá que pagar más de nómina y eso es dinero que se sacará de donde sea.

Conste que no estamos en contra de que a los trabajadores les vaya bien en cuanto a sus salarios y prestaciones sino que, la alta jerarquía del Municipio está obligada a no dejarle dolores de cabeza a los que llegan.

Lo factible es que GATTAS BÁEZ, una vez que asuma el mando, informe lo que no se hizo bien desde la alcaldía. Ni modo que cargue con los errores de sus antecesores.

En pocas palabras, se percibe que, en cuanto a Victoria, no habrá borrón y cuenta nueva.

Con respecto a Nuevo Laredo, el alcalde, ARTURO SAN MIGUEL CANTÚ, trata de dar confianza a los proveedores al asegurarles, de manera pública, que se les pagarán los adeudos debido a que el recurso se encuentra etiquetado.

En ese sentido, se espera que así sea y que los que llegan al relevo, liderados por la presidenta, CARMEN LILIA CANTUROSAS, no tengan mayores contratiempos.

Veremos si se lleva la fiesta en paz o se busca el ángulo para “mover las aguas”.

AL CIERRE

Seguro que los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) están sacados de onda porque los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), les enmendaron la plana y tuvieron que reconsiderar lo de la asignación de diputados plurinominales.

Más aún que se las quitaron al Partido Acción Nacional (PAN) para entregarlas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a que tales institutos son aliados.

Lo que les debe causar escozor a los consejeros es que no pudieron cumplirle a sus “orientadores” de filiación panista.

El dirigente tricolor, EDGAR MELHEM SALINAS, debe estar que no cabe en su euforia porque les hizo justicia la Revolución y, si no cambia la repartición por aquello de que los del albiceleste todavía pueden patalear, tendrán cuatro legisladores pluris y no los tres de la legislatura que culminará su encomienda.

EDGAR superó en la representación en el Congreso que le dejó su antecesora, YAHLEEL ABADALA CARMONA, a la cual le ganó su ambición y se convirtió en panista.