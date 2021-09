Por Agencias

Ciudad de México.- La reunión de senadores del Partido Acción Nacional con Santiago Abascal, dirigente del ultraderechista partido español Vox, muestra que el PAN es lo mismo que ese grupo: “ultra conservadores, casi fascistas”, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al lamentar que en España está retoñando el franquismo dijo: «ayer vinieron unos extremistas de España, el Vox que se unieron con el PAN porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN, de que eran demócratas y no, son conservadores y ultra conservadores casi fascistas, y está retoñando todo eso en España, muy lamentable el pueblo español es liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto”.

Esto que está retoñando es lo peor, sostuvo el mandatario; esos son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos.

“Vox es equivalente al yunque, ultra conservador, pero en México hay libertades. Aquí pueden venir de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación, no se aplica como antes el artículo 33 constitucional, el cual dispone la expulsión para aquellos extranjeros que se inmiscuyan en asuntos internos de México, se les deporta. Eso se aplicó durante el porfiriato, la revolución, durante décadas”.

Los legisladores del blanquiazul firmaron ayer jueves la Carta Madrid, impulsada por sus invitados, “en contra del avance del comunismo en la iberoesfera”, y sellaron una alianza “en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada”.

«Hubo un besamanos, una vergüenza, llegaron todos los senadores (del PAN), creo que 16, al besamanos», comentó.

El presidente López Obrador mencionó el tema en la conferencia de prensa, al hablar que él llegó al gobierno por el apoyo del pueblo y no de potentados.

Contó la anécdota ocurrida en 2006 cuando el entonces ministro presidente de la Corte, Góngora Pimentel dijo ante grandes empresarios que López Obrador no era nada de eso que decían de él, que era ‘comunista y populista’.

Y, a colación de ese tema, el mandatario comentó:

“Hay todo un escándalo que tiene que ver con el Rey sobre la utilización de influencias para sacar provecho en lo personal, para enriquecerse, toda una inmundicia que no tiene que ver con la mayoría del pueblo español, esta es una minoría pero que está tomando mucha fuerza, es como retoño del franquismo”, dijo.

Señaló que en su más reciente libro A la mitad del camino, divulga una carta de Nazar Haro, que era de la Policía Federal de Seguridad, en 1979, cuando era director del Instituto Nacional Indigenista, “él siendo director de la DFS, informa que era yo comunista”.

“Entonces ahí en el libro hablo de cuál es mi pensamiento: soy humanista, bueno, les dice don Genaro, ‘pues no es comunista, no es populista, no se parece a ningún personaje’.

En ese entonces – añadió López Obrador- decían los más despiertos: ‘a ver acláranos, eres como Chávez o como Lula? ‘ porque si decía era como Lula, como que, bueno no está tan mal, no, soy Andrés Manuel, nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, y me guío por los ejemplos y las enseñanzas de nuestra historia, por lo que hizo Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, y general Cárdenas, y en eso me inspiro”. (Fabiola Martínez y Laura Poy/La Jornada).