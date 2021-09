Por Agencias

Ciudad de México.- En el gobierno no hemos expulsado a ningún extranjero, “nosotros nunca vamos a aplicar el artículo 33 de la Constitución; no lo hemos aplicado y no se va a aplicar por lo que corresponde a nuestras facultades”, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al exponer su postura frente a Vox, organización conservadora española, el mandatario adujo que México es un país libre. “Le digo al señor de Vox (Santiago Abascal) si quiere venir están abiertas las puertas del país. Son bienvenidos todos los extranjeros aunque sean opositores, no tenemos nada de qué avergonzarnos, este es un gobierno transparente, se garantizan todas las libertades. Puede venir el señor Mario Vargas Llosa, el señor Abascal. Pueden venir los opositores representantes de la derecha, pro fascistas, racistas, todos, están garantizadas las libertades”.

En su conferencia se extendió en referirse a la organización de derecha Vox, no sin antes sostener que el “conservadurismo casi es sinónimo de corrupción. Es un pensamiento individualista.”

El tabasqueño lamentó “que en España esté retoñando el franquismo, y con todo respeto a los dirigentes -es que son titubeantes-. ¡En política hay que anclarse, no hay que zigzaguear!”

Así también celebró que los dirigentes de Vox “hayan decidido actuar con autenticidad, es decir que no opten por la simulación o la hipocresía; que digan somos fascistas o somos anticomunistas abiertamente. Eso se reconoce. Eso es el pensamiento conservador y aquí en México en todas partes, es el pensamiento que sostienen muchos en lo privado y en los partidos. Manejan ese pensamiento de la puerta hacia adentro, son de closet…”

-¿Aquí en México? -se le cortó.

-Claro. Hasta los que dijeron que no están de acuerdo. Ese es su pensamiento.

Para ilustrar mostró desplegados en la pantalla instalada en el podio de las conferencias, dos volantes (en hoja color verde) que fueron impresos en Italia, y distribuidos por la Confederación de las Clases Medias en 1936, y una carta del obispo Leopoldo Ruiz Flores -quien fungió como nuncio apostólico en aquel año- dirigida al secretario de Estado, Vaticano, Eugenio Pichelli, cuya narrativa, es en el fondo similar a la de VOX y los sectores conservadores. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez/La Jornada).