Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del CDE del PRI, Edgardo Melhem Salinas, concedió “hueso” a María Esther Camargo Félix al hacerla coordinadora de síndicos y regidores de Tamaulipas, provenientes de su partido.

Ella será concejal por Reynosa y, al igual que sus similares que entrarán en funciones el uno de octubre, asistió a un curso de capacitación organizado por funcionarios del partido.

Es diputada federal por aquella frontera, es la esposa de Oscar Lubbert Gutiérrez, también ex diputado, ex alcalde y ex presidente estatal de su partido.

Melhem aprovechó para entregarles personalmente los nombramientos a los regidores plurinominales, según los había recibido del IETAM.

Al respecto, el también futuro diputado local por la misma vía, “de partido”, dijo que integran un gran equipo y “asumirán sus responsabilidad en diferentes ayuntamientos”, sin mencionar el número.

Agregó que “con dignidad, orgullo y compromiso por las causas de los que menos tienen, este gran equipo será la voz de los que necesiten una gestión en sus municipios”.

El proceso electoral prácticamente ha terminado en tribunales a donde habían apelado algunos inconformes, y los partidos consideran que ya tienen los equipos con los que trabajarán los siguientes tres años.

Sin embargo nada garantiza que los diputados, síndicos y regidores emanados del PRI, vayan ser leales durante el trienio. No hay Ley alguna que les prohíba ir con otro partido o declararse independientes.