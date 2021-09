Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como tenía que ser con alguien que no tiene experiencia política, “Don Cachorro” Cantú Galván, gerente estatal y velador del PAN, le entró al circo de Alejandro Rojas Díaz Durán ¿o fue una traición del subconsciente?.

Sin entrenamiento, sin condición física en la lengua, suficiente concha y piel gruesa, se “ganchó” el güerito.

Se trepó al ring de los catorrazos donde pelea el chilango sin límite de tiempo ni caídas ¿quién se lo ordenó?, ¿de Palacio?, ¿ocurrencia propia?. Si no tiene cuidado puede salir lastimado para antes del 5 de junio próximo.

Dizque va a acusar a Rojas de enriquecimiento ilícito ¿dinero de los tamaulipecos? Y lavado de dinero ¿lana de dónde?.

Lo más probable es que Don Cacharro no tenga personalidad jurídica para acusar a su enemigo en la Fiscalía General de la República. Si lo hace en la del Estado, entonces será “línea” para “empapelar” a quien lleva alrededor de tres años picando el buche a los azules regionales.

El boletín expedido por la gerencia dice textual que “después de que varios medios nacionales y estatales dieran a conocer los datos de propiedades millonarias documentadas en el Registro de la Propiedad de la Ciudad de México”, Cantú se animó a hacerle el juego al morenista.

Otra pregunta más ¿lo vas a acusar con recortes de periódicos y enlaces de portales electrónicos? Es lo mismo que hace Rojas en el escándalo que trae por Tamaulipas.

No Cachorro, no caigas en provocaciones. Para hacer el ridículo no digas que vas a demandar al moreno, hazlo con pruebas y no con recortes. Como te decía, tal vez no tengas vela en el entierro.

Para tu conocimiento, la clientela de un partido no se consigue con “periodicazos” y menos en una prensa de la que están divorciados tú y tu grupo.

Por si no lo sabes, el doctor Rojas no tiene nada que perder en esta tierra y tú de perdido vives o naciste aquí. El pondrá pies en polvorosa en cuanto lo desengañen que su amo Ricardo Monreal no va ser el candidato a la Presidencia.

Con tus ocurrencias lo estás creciendo, le haces la propaganda que necesita, y de a gratis. Tú pierdes todo por pertenecer además a un partido del que los tamaulipecos están hartos, hasta la coronilla.

En última instancia, Alejandro ni es tamaulipeco y nunca será Gobernador. Dios guarde la hora si un día el “fiel de la balanza” se descontrole y mande de candidato al tipo non sancto.

Para la otra mi buen Cachorrillo, pide asesoría a cualquiera de los 250 empleados que comen de tu mano en el CDE. Alguien debe entender que no te conviene subir al ring de las patadas con Rojas. Dedícate a atender el “changarro” que te encomendaron en calidad de velador. Ahí no tienes que hacer mucho, ni siquiera pensar porque otros son los que lo hacen.

Ahora que, si le entras con conocimiento de causa, entonces nada más las patadas (entre jumentos) escucharemos acá afuera.

Por cierto, es hora que Díaz Durán defina si quiere ser candidato al gobierno de Tamaulipas. Este miércoles el Instituto Electoral emitirá la convocatoria llamando a los que quieren ir por la libre en busca de la esquina del poder.

En el partido en que dice militar, lo juzgan de loco. Por la libre no alcanzaría ni una regiduría plurinominal. Si de veras tiene el apoyo de las bases, puede reunir el 3 por ciento de la lista nominal de electores para alcanzar su registro ¿lo hará? Dudamos.

Su presencia en Tamaulipas no obedece a fortalecer a Morena o alcanzar una candidatura. Trabaja en favor de quien le paga por hacer ruido rumbo a “la grande”, que también está lejos por el distanciamiento que se traen con el que manda.

No se duda que, como ya le agarró sabor al caldito, regrese por la segunda vuelta Francisco Chavira Martínez. En el 2016 le fue bien, alcanzó una secretaría del gabinete -que exprimieron bien por largos meses- para su hermana.

El negocito se le acabó cuando él, Francisco, entregó un doctorado honoris causa a Rojas, cuando seguido se descolgaba por territorio para lanzar epítetos al inquilino del Palacio del 15. Entonces corrieron a Estela de la secretaría del Trabajo.

Cambiando un poco de tema, tenemos que 26 municipios aprobaron adiciones a la Constitución Estatal en lo que se ha llamado “reforma guarura”, que proporcionará seguridad personal a los ex funcionarios azules cuando dejen el cargo.

Como dijo la legisladora Edna Rivera López, no quedó demostrado que efectivamente los cabildos firmaron el visto bueno, pero se aprobó de urgencia. Hay prisa por generar blindaje, tanta que unas horas después entró en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Da a entender que los “guaruras” podrían vigilar por el resto de su vida a los ex funcionarios: Gobernador, secretario general de gobierno, fiscal y jefe de seguridad pública, cuando reitera que “durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”.

Si el PAN vuelve a ganar la gubernatura en 2022, la refrenda en 2028 y sigue en el poder 2034, Francisco y sus ahora colaboradores podrán gozar del servicio de escoltas ¿así es?.