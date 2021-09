Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcoholismo requiere nuevas formas de prevención y tratamiento para detectar y en su caso prevenir que esta enfermedad se desarrolle aún más y ponga en riesgo la salud de los afectados, informó Juan “N”, del centro de recuperación Alcohólicos Anónimos (AA).

En su opinión, existe una predisposición hacia esta enfermedad, tal como ocurre con la diabetes o la obesidad, y por esa razón es necesario atender este problema de salud desde la infancia, pero no con pláticas o cursos que se dan una o dos veces al año.

“El problema del alcohol no es el alcohol en sí mismo, es una fuga o salida a las broncas internas. Muchos venimos predispuestos para algo, de niños tú y yo podemos comer dulces, grasas, coca cola, un montón de cosas dañinas para la salud y a lo mejor a mí me da diabetes y a ti no, y la pregunta es por qué si comemos lo mismo; muy sencillo, yo ya venía predispuesto para esa enfermedad”.

Destacó que la dependencia alcohólica acarrea muchos problemas porque la persona recurre a la bebida para desahogarse, para dar salida a sus conflictos sociales, emocionales y a sus broncas internas, sin embargo cada vez necesita más alcohol y llega un momento en que no puede controlarse.

El entrevistado consideró que la prevención debe tratarse de manera diferente y con el apoyo del sector educativo, para que en las escuelas se imparta una materia o clase dedicada al alcoholismo como enfermedad y con ello se podrá frenar su consumo y disminuir las muertes asociadas.