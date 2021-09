Clemente Castro González

Cd Victoria, Tamaulipas.- Entre las expectativas que generó la actual administración liderada por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, está la de no permitir la impunidad.

De hecho, en campaña para el ejecutivo estatal, habló de que venían los vientos de cambio y sostuvo que no habría borrón y cuenta nueva lo que se entendió como un compromiso para castigar a quienes, desde la función pública, amasaron verdaderas fortunas.

Incluso sus colaboradores hablaron de que iban por los “peces gordos”, lo que fue bien visto por la mayoría de los tamaulipecos que esperaban una verdadera transformación con lo de la alternancia.

Y ciertamente hubo indagaciones y hasta personajes fueron detenidos pero en el ambiente priva la sensación de que la justicia aplica de manera selectiva en la entidad.

Por eso ahora que GARCÍA CABEZA DE VACA reiteró que se promueven acciones legales para actuar en contra de quienes realizaron un desfalco financiero por más de 2 mil millones de pesos, en perjuicio de la seguridad social de trabajadores del estado, se renueva la esperanza de que no habrá impunidad, al menos en ese caso.

Se entiende que el proceso que se sigue viene de tiempo atrás y se espera que los que se mandaron con la “cuchara grande”, afectando a empleados de la educación y gubernamentales, paguen sus actos de depredación del erario público.

Bien por la decisión del gobierno estatal de cubrir los pendientes millonarios que se “adeudan” y mejor si hay voluntad para que a los presuntos delincuentes, quien sea, los alcance “el brazo fuerte de la ley”.

No hace mucho se mencionaba que el actual diputado federal panista, ÓSCAR ALMARZ SMER, conocía del tema.

Lo interesante es que, si le tocó ser parte de un entramado para desviar dinero, no habrá fuero que le proteja.

Se sabe que, en tiempos idos, ALMARAZ SMER no solo estuvo al frente del manejo del dinero en el gobierno de la entidad sino que su hermano, GERMÁN, despachó en calidad de secretario de Finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En aquel entonces, en los pasillos, se escuchaba la versión de que cantidades abultadas de dinero se movían como capital especulativo. Y lo que se ventila es que hubo errores de cálculo.

Lo cierto es que “el cochupo” que se dio impactó el fondo de lo que se denomina Instituto de Previsión y Seguridad y Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), y ello data de al menos un par de sexenios atrás.

De lo sucedido la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, tuvo que enterarse.

En su condición de guía le tocó, si no participar en las triquiñuelas, si estar informada de por qué no llegó o fue desviado ese recurso destinado a la Seguridad Social de los empleados.

Cambiamos de asunto para comentarles que pese a los ataques que recibe la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, no pierde pisada y, al cierre de su gestión, continúa entregando obras, en beneficios de sus representados.

Acaba de hacer lo propio con las instalaciones de la Casa Hogar Infantil y ahí, durante el evento, no dudó en afirmar que de las obras realizadas en 5 años era la que más le llegaba al corazón, lo que le hace ver en su dimensión humanista.

Y a la par que continúa con agenda en el municipio, se da tiempo para acudir a informes de sus colegas Alcaldes y, en ese sentido, acaba de estar en lo que fue la toma de protesta del munícipe de Río Bravo, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ.

MAKI es una mujer que le sabe bien a los asuntos del poder y entiende que ésta es su oportunidad de afianzar la aceptación ciudadana, más haya de su localidad.

Cabe mencionar que, en los municipios a los que ha asistido en fechas recientes, son claras las manifestaciones de afecto y respeto que le prodigan personajes de diversa filiación política.

Esto deriva del reconocimiento a su labor en Reynosa pero también a su valor de resistir y salir adelante, pese a la asfixiante presión que todavía ejercen sobre ella desde el gobierno de la entidad.

La Doctora no se doblegó aún cuando se fueron en contra de su familia y sobran los amagos por lo de las cuentas públicas. Y si no se achicó antes, no lo hará en éste tiempo en que tiene la vista puesta en el futuro.