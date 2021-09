Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como llegó desaparecerá el SAT Tamaulipeco, según la comisión permanente en la Cámara de Diputados del Estado no logró concretarse por falta de recursos por lo que retiran los dineros para su creación y, de plano, se evaporará con más penas que gloria, ¿resultados en el corto tiempo que existió, por lo menos en el papel?, encabronamiento, un enojo desmesurado porque los contribuyentes pensaron era su responsabilidad que todos los días les llegaran notificaciones, requerimientos, multas y estás aparecían aun estando al corriente con Lolita, con el SAT federal, que se supone es el facultado para esos cobros.

Pero, más allá de los gustos personales, del deseo de que se fuera porque ya se había convertido en terrorismo la forma de requerir pagos más que en un sano intento de fiscalizar ingresos y llevarle recursos a la administración pública, ¿es buena o mala su desaparición?

La verdad es que el Estado requiere de muchos ingresos y no existe otra manera que estar sobre el contribuyente, pagar los costos políticos, es decir, quizá solo requerían afinarlo, que en lugar de crear otro ente, otro gasto, las Oficinas Fiscales llevaran a cabo la acción de requerir y sancionar, como ya lo hacen, mientras podían esperar a que pase la pandemia para saber que se puede mejorar al respecto.

Por lo pronto, más que la desaparición de una oficina que nunca existió, el mal llamado satito, lo obvio es que se necesita una mejor coordinación con el SAT federal para que cada acción de notificación o requerimiento sea precisa, sana, para que cada vez nos lleguen más dineros para obra, para servicios y seguridad.

No cerremos los ojos, el SAT federal transito por estos mismos problemas, eran el terror del contribuyente porque más que tratar de ampliar la base tributaria o de cobrarle lo que realmente era a las grandes empresas, enfilaron todas sus baterías contra los cautivos y pequeñas empresas que no tenían capacidad de defenderse, contra los más débiles de la cadena a quienes acosaron, aterrorizaron, es la verdad, y nos exprimieron todo lo posible, cada año se inventaban nuevos impuestos o la forma de denominarlos, existió uno que era una declaración informativa cuya multa era hasta 10 veces más alta que el no pagar impuestos porque sabían que pocos se fijarían en esas cosas o muchos cometerían el error de ignorarla, también un impuesto por depósitos bancarios, y las novedades se hacían para dificultar los pagos más que para mejorar ingresos, nomás para que se dé una idea.

Entonces, lo que es necesario lejos de desaparecer el SAT local es analizar más el sistema federal y adelantarse, crear un SAT tamaulipeco más humano, que sea capaz de distinguir la situación de cada contribuyente para actuar en consecuencia, por ejemplo, hoy se hostiga y aplican multas a contribuyentes que tienen meses sin facturar un peso, igual se aterroriza a los mismos nomás porque no presentan declaraciones, como si no supieran que no ha tenido movimientos y no les alcanza para pagar contador, y lo mismo ocurre con pequeñas empresas que sobreviven, que aún gastando lo mismo que ingresan se ven obligadas a pagar despachos contables o departamentos de contabilidad porque de lo contrario terminarían en la quiebra y la cárcel.

Vaya pues, la verdad es que si queremos que más ingresos se queden en el Estado el SAT local no es una mala idea, digo, siempre y cuando se imponga candados al mismo para que no se hostigue, ni se aplique el terrorismo fiscal en contra de enemigos políticos o de personajes no afines a las causas de los gobiernos en turno.

EL RETO DE CONSOLIDAR LA UNIDAD EN EL PAN… el martes que se puso en marcha el proyecto de construcción de la carretera que comunicará el sur del Tamaulipas y sus puertos con los Estados del centro de la República y el llamado Bajío, dio la impresión de que se aplicaba un examen a los tres aspirantes del PAN a la gubernatura del Estado, los hicieron coincidir y, otra vez, hicieron creer que las cartas ya están sobre la mesa.

Fue César Verástegui el que pudo saludar a los otros dos y se dio tiempo para las fotos, para amarrar reuniones posteriores, para tratar de ponerse de acuerdo.

Es obvio que Jesús Nader tiene su corazón y seguirá puesto en su idea de ser candidato, que el Diputado Gerardo Peña también conoce de sus posibilidades y no las dejará escapar si tiene oportunidad de ello, pero también es una realidad que de los tres el único invitado que no tenía mucho que ver con el tema de poner en marcha una carretera era Verástegui, El Truco le gusta que le llamen y se hace llamar, entonces no era casualidad que ahí estuviera.

Por eso contaron mucho las reacciones, la capacidad de encontrarse, ya veremos que resulta al final de todo, vaya, los tres saben que la unidad es primordial y será su única posibilidad de competir en la próxima elección, quizá por eso los juntaron, quizá por eso Verástegui sigue urgiendo que ya se resuelva el tema para beneficio de todos a sabiendas de que este puede ser su momento.

MORENA, VA POR LO MISMO… “Será Américo”, “el Senador es el más amigo del presidente en este momento y quien lidera las encuestas”, dicen sin pudor sus allegados, y el Senador no se queda sentado en ese aspecto, ayer difundió una foto con la alcaldesa de Nuevo Laredo, hoy los logros en materia de salud de su comisión en el Senado, antier lo que dijo el trabajo del presidente Andrés Manuel para recuperar que los más desprotegidos sean los mayores beneficiados de los programas de salud.

“Será Héctor Martin Garza González, es el único que trabajo con el presidente desde que ellos solos recorrían Tamaulipas, ya fue candidato de Morena a gobernador, el mismo presidente a difundido sus virtudes en años anteriores y le sigue confiando puestos en la administración pública y, no se dejen engañar, él es el verdadero amigo de AMLO”, por supuesto, quienes hablan son sus seguidores, quienes también han sido capaces de organizarle eventos en los que el aspirante se ha reunido con maestros, deportistas, empresarios, con la sociedad civil y, no se crea, todos bien representados.

“Amigo del presidente solo Rodolfo González Valderrama, lo conoce desde que estudiaron en la UNAM, han trabajado muchos años juntos en distintos proyectos”, si, claro, la voz es la de los amigos del director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación y que, por supuesto, aspira a la gubernatura.

Junto a ellos, sin explotar más que su trabajo y los resultados electorales del mismo, 108 mil votos en una elección municipal, viene el Presidente municipal de Matamoros, él si abiertamente hablando de que espera los tiempos para registrarse como aspirante, que va a acelerar su presencia en Tamaulipas y que espera que le favorezcan los métodos de selección de su partido, de Morena.

Luego vienen muchos más, y seguramente se sumarán otros, y como en el PAN, también el reto será que cuando sea nominado uno los demás hagan su compromiso real de apoyar la campaña, de lograr la unidad ya que será urgente para aquellas fechas sumar y mostrar que realmente los grupos locales pesan o le son importantes al presidente y al futuro presidente.

