Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Vitoria, Tamaulipas.- Restar méritos al enemigo íntimo, propagar mentiras, apegarse a videos del pasado, promoverse difundiendo un rumor y luego desmintiéndolo ellos mismos y hasta hacer circular sus propios sondeos en las redes sociales que los hacen ganadores de una virtual encuesta es lo de hoy entre los aspirantes a la gubernatura del Estado.

Lo alarmante es que diametralmente opuesto a lo sólido de su propaganda o sus ataques mediáticos resulta la propuesta, si es que se puede calificar como tal, así es, la mayor parte de lo que dicen es resultado de calenturas, ocurrencias, de lo que les exige la respetable audiencia porque lo que siempre depende del lugar donde se encuentren, con quienes se encuentren y lo que intentan obtener.

Uno o dos aspirantes al puesto más honroso que pueda obtener un tamaulipeco ha hecho lo inteligente de exponer su trabajo como divisa, exhibir el prestigio de años para que lo califique el pueblo, el futuro elector, mientras los otros se concretan al vamos a cambiar, aunque no sepan decir en beneficio de quién o de qué.

Ahora, hay aspirantes que se promueven y no se sabe por qué, ni para qué, ya que ni soñando van a ser candidatos, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente, se dice futuro gobernador del Estado, él podría ser el ejemplo por Morena ya que constitucionalmente no cumple los requisitos, no es nacido en Tamaulipas ni tiene cinco años de residencia, la prueba, hace tres años dejó de ser diputado en la Cámara de la Ciudad de México por lo que es imposible que ya haya vivido en Tamaulipas, por el PAN quizá se pueda mencionar a su dirigente estatal, Luis Cantú, nadie lo conoce, bajo su dirigencia los azules perdieron todo y, aun así, ya se promueve un sondeo en las redes donde se dice que él pudiera ser el candidato cuando de todos está visto que por el PAN lo será el Secretario General de Gobierno, César Verástegui o, por lo menos, es quien quisieran los azules y los no afines al movimiento lopezobradorista.

Qué mueve entonces a esos personajes que no tienen mínima posibilidad de ser candidatos, en lo personal me parece la ambición porque no explican su actitud, su necedad de decirle a la gente la mentira de que ellos serán los candidatos y van a ganar la elección, de decirse los futuros gobernantes de Tamaulipas cuando, uno legalmente y el otro electoralmente, no tienen la mínima posibilidad de serlo.

Pero de todo lo anterior no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre, diría el viejo y conocido refrán, o lo que es lo mismo, no tiene la culpa el político sino quien lo pretende hacer su representante.

Vaya, mientras el pueblo, la ciudadanía, no exija propuestas claras, auditables y calificables, los políticos seguirán con su tendencia a pretender engañar con promesas que son irrealizables o simple y sencillamente diciendo que ellos pueden ser los candidatos con la intención insana de obtener un beneficio personal como bloquear a otros, desprestigiar a quienes realmente van a ser o ya por lo menos que los negocien y les ofrezcan algo por lo menos a futuro, digo, de eso da la impresión.

COMIENZAN CARRETERA QUE COMUNICARÁ EL SUR DEL ESTADO CON EL BAJIO… Ej. El Riachuelo, Gómez Farías, Tamaulipas.- Acompañado por el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio inicio a la construcción de la carretera TAM- Bajío, también conocida como Mante- Ocampo- Tula, la cual conectará de forma más eficiente y directa a las entidades del Bajío con la región sur de Tamaulipas, fortaleciendo el comercio y el turismo entre ambas regiones.

El proyecto logró consolidarse gracias a la gestión del Gobierno de Tamaulipas para recuperar la concesión de la vía, la cual recorrerá los municipios tamaulipecos de Mante, Gómez Farías, Ocampo y Tula a lo largo de 107 kilómetros, reduciendo los tiempos de traslado hasta en 2 horas entre el Bajío (San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato) y las ciudades de Tampico, Madero y Altamira.

«Le estamos apostando a que las empresas utilicen el puerto de Altamira y con ello grandes oportunidades de negocio. Es ahí donde yo invito a los diferentes sectores, tenemos que anticiparnos al progreso, ya viene la carretera, vienen muchas oportunidades de negocio. Por parte del Gobernador del Estado siempre le voy a dar prioridad a las y los tamaulipecos para que sean estos los que impulsen esas oportunidades de negocio, cuenten con la visión pero sobre todo con la voluntad política para asegurarnos que esos beneficios se queden aquí en nuestro estado», aseguró el Gobernador de Tamaulipas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, una de las principales regiones industriales del país, reconoció la visión del Gobierno de Tamaulipas al impulsar proyectos que fortalecen el desarrollo económico regional y local,

«Vienen cosas buenas para Tamaulipas. Te felicito Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca porque esto es tener visión. Siempre he dicho que tu visión está habilitada por lo que conoces, si tú solo conoces tu municipio y tu estado, tu visión está limitada, pero si tú conoces tu país tienes una visión más amplia y si conoces el mundo tendrás una mejor visión y creo que tú eres un hombre con visión, que has logrado ver en este proyecto la posibilidad de acercar el Golfo de México con el Bajío, mi reconocimiento y mis felicitaciones», dijo.

El proyecto consta de una inversión privada de 7 mil millones de pesos por parte de Grupo Hycsa, lo que incrementará la conectividad mediante una vía alterna de altas especificaciones tipo A2 que comunicará las ciudades tamaulipecas de Tampico, Madero y Altamira con la región centro occidente del país, a fin de obtener ahorros en los tiempos de recorrido y disminuir los costos de viaje de los usuarios ofreciendo un sistema vial de jurisdicción estatal de 107 kilómetros de longitud.

La carretera TAM- Bajío está proyectada a convertirse en una de las principales vías utilizadas por el turismo y sector comercial, además su construcción generará más de mil 200 empleos directos y 3 mil 400 empleos indirectos, adicionalmente se utilizarán más de 250 distintos equipos de acuerdo a su etapa de construcción.

La carretera Tam- Bajío será un proyecto magno en el cual se aprovechará tanto en el ámbito turístico, comercial y tendrá una gran derrama económica para el sector transporte, hotelero, turístico, gastronómico, entre otros.

Durante el evento estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en representación del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, Comandante de la 8/a Zona Militar, el Coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Ojeda Yañez, Comandante del 54 Batallón de Infantería. Además el Vicealmirante Aeronáutica Naval Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, José Carlos Vera Vidal, Comandante de la Primera Zona Naval, el Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, el Secretario General de Gobierno del Estado, Cesar Augusto Verastegui Ostos, la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López y el Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, adicionalmente diputados federales, diputados locales, diputados y alcaldes electos, presidentes municipales y representantes del gobierno del estado en la zona sur.

